Tramp administrasiyası rəsmilərinin Venesuelaya hücumla bağlı Konqresdə məxfi məlumatlandırma keçiriləcək

ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyasının rəsmiləri Venesuelaya endirilən zərbələr və bu barədə Konqresin əvvəlcədən məlumatlandırılmaması ilə bağlı yaranmış müzakirələr fonunda çərşənbə günü yerli vaxtla Senat və Nümayəndələr Palatası üçün məxfi məlumatlandırma keçirəcək.
Məlumatlı mənbənin bildirdiyinə və Senat üzvlərinin ofislərinə göndərilmiş rəsmi bildirişə əsasən, Senatda Şərq vaxtı ilə saat 10:00-da yalnız üzvlər üçün nəzərdə tutulmuş qapalı brifinq iclası Senatın məxfi və həssas məlumatlar mərkəzində təşkil olunacaq.
Məlumatlandırmada ABŞ dövlət katibi Marko Rubio, müdafiə naziri Pit Heqset, baş prokuror Pem Bondi, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin (MKİ) direktoru Con Retkliff və ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri general Den Keyn iştirak edəcək.
