Somali Ərəb Liqasını təcili iclas keçirməyə çağırdı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Somali Federal Respublikasının Misirdəki səfiri və ölkənin Ərəb Liqasındakı daimi nümayəndəsi Əli Əbdi Avari, Somali Federal Respublikasının İsrail işğal rejiminin Baş naziri Benyamin Netanyahunun "Müstəqil Somaliland Respublikası"nı tanımaq və onunla tam diplomatik münasibətlər qurmağı elan etmək barədə açıqlamalarını qınadığını və qətiyyətlə rədd etdiyini açıqladı.
O, əlavə etdi: Somali, Somalinin suverenliyini və birliyini pozan bu təhlükəli qərarların nəticələrini araşdırmaq, bu məsuliyyətsiz qərarları qınamaq və onları açıq şəkildə rədd etmək, eləcə də Somali Federal Respublikası ilə həmrəylik ifadə etmək və ərəb ölkələrinin milli suverenliyi və ərazi bütövlüyü prinsiplərini müdafiə etmək, Afrika Buynuzu bölgəsində sabitliyi pozmaq üçün edilən hər hansı bir cəhdi rədd etmək üçün Ərəb Liqasının təcili iclasını çağırır.
