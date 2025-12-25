  1. Ana səhifə
Qəzzədə humanitar vəziyyətlə bağlı xəbərdarlıq: 1,5 milyon nəfər evsiz qalıb

25 dekabr 2025 - 15:15
Source: IRNA
QHT-lər şəbəkəsinin rəhbərindən Qəzzədə humanitar vəziyyətlə bağlı xəbərdarlıq: 1,5 milyon nəfər evsiz qalıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qəzzədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları şəbəkəsinin rəhbəri anklavda humanitar vəziyyətin ağırlaşması ilə bağlı xəbərdarlıq edərək bildirib: Sionist rejimin hücumlarının davam etməsi nəticəsində təxminən 1,5 milyon fələstinli vətəndaş evsiz qalıb və məskunlaşma böhranı misli görünməmiş mərhələyə çatıb.

Əmcəd əş-Şəva BMT-nin Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İşlər üzrə Agentliyi (UNRWA) tərəfindən humanitar yardımların Qəzzəyə daxil olmasına maneələrin yaradılmasını mövcud vəziyyətdə ən ciddi problem adlandırıb və qeyd edib ki, bu məhdudiyyətlər yerli qurumların üzərinə düşən yükü daha da artırır.

