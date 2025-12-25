  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Önəmli xəbərlər

Doktor Pezeşkian dünya katoliklərinin liderinə təbrik mesajı göndərib

25 dekabr 2025 - 14:48
Xəbər kodu: 1766097
Source: IRNA
Doktor Pezeşkian dünya katoliklərinin liderinə təbrik mesajı göndərib

Prezident Pezeşkian: İsa Məsihin (əleyhi səlam) doğum tarixi onun azadlıq, zülmə qarşı mübarizə və xeyirxahlıq da daxil olmaqla mənəvi xüsusiyyətlərinin xatırlatmasıdır ki, bunlar Qurani-Kərimdə də təriflənib. Ümid edirəm ki, İlahi əmrlərə və peyğəmbərlərin qiymətli təlimlərinə əməl etməklə bütün dünyada ədalətin, sülhün və azadlığın gerçəkləşməsinin şahidi olacağıq.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Məryəm oğlu İsanın (Allahın Salamı olsun onların hər ikisinə) mübarək doğumunu və yeni 2026-cı ilin başlanğıcını təbrik edən Prezident dünya katoliklərinin liderinə deyib: İnsan problemlərinin həlli kollektiv müdriklik, yeni bir perspektiv, təfəkkür və düşüncə tələb edir.

Prezident bildirdi: İsa Məsihin (əleyhi səlam) doğum tarixi onun azadlıq, zülmə qarşı mübarizə və xeyirxahlıq da daxil olmaqla mənəvi xüsusiyyətlərinin xatırlatmasıdır ki, bunlar Qurani-Kərimdə də təriflənib. Ümid edirəm ki, İlahi əmrlərə və peyğəmbərlərin qiymətli təlimlərinə əməl etməklə bütün dünyada ədalətin, sülhün və azadlığın gerçəkləşməsinin şahidi olacağıq.

Pezeşkian qeyd etdi: Fövqəlgüclərin cinayətləri, limitsiz gücləri sayəsində qlobal birliyi müharibəyə və məhvə doğru apardığı indiki dövrdə insan problemlərinin həlli kollektiv müdriklik, yeni bir perspektiv, təfəkkür və düşüncə tələb edir.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha