Doktor Pezeşkian dünya katoliklərinin liderinə təbrik mesajı göndərib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Məryəm oğlu İsanın (Allahın Salamı olsun onların hər ikisinə) mübarək doğumunu və yeni 2026-cı ilin başlanğıcını təbrik edən Prezident dünya katoliklərinin liderinə deyib: İnsan problemlərinin həlli kollektiv müdriklik, yeni bir perspektiv, təfəkkür və düşüncə tələb edir.
Prezident bildirdi: İsa Məsihin (əleyhi səlam) doğum tarixi onun azadlıq, zülmə qarşı mübarizə və xeyirxahlıq da daxil olmaqla mənəvi xüsusiyyətlərinin xatırlatmasıdır ki, bunlar Qurani-Kərimdə də təriflənib. Ümid edirəm ki, İlahi əmrlərə və peyğəmbərlərin qiymətli təlimlərinə əməl etməklə bütün dünyada ədalətin, sülhün və azadlığın gerçəkləşməsinin şahidi olacağıq.
Pezeşkian qeyd etdi: Fövqəlgüclərin cinayətləri, limitsiz gücləri sayəsində qlobal birliyi müharibəyə və məhvə doğru apardığı indiki dövrdə insan problemlərinin həlli kollektiv müdriklik, yeni bir perspektiv, təfəkkür və düşüncə tələb edir.
