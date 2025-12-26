Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Vaşinqtonun Venesuelanı sabitlikdən çıxarmağa yönəlmiş addımlarını pisləyərək ABŞ-dən dəniz quldurluğu və quldurluq kimi qiymətləndirilən hərəkətləri dayandırmağı tələb edib.
O bildirib: Bu gün biz sözün əsl mənasında Karib dənizində anarxiyanın şahidi oluruq. Elə bir məkanda ki, başqalarının əmlakının qanunsuz ələ keçirilməsi – yəni dəniz quldurluğu, hücum və quldurluq kimi, artıq unudulduğu güman edilən üsullar yenidən dirçəlib.
Zaxarova mətbuat brifinqinin digər hissəsində Almaniya sərhədində Rusiya vətəndaşlarının hüquqlarının çoxsaylı pozulması hallarına toxunaraq deyib: Biz vətəndaşlarımızı tam zəruri hallar istisna olmaqla Almaniyaya səfər etməkdən ciddi şəkildə çəkinməyə çağırırıq.
