İran İslam Respublikasının Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri nüvə tibb mütəxəssislərinin konfransında bilik sərhədində irəliləməyə borclu olduğumuzu vurğulayaraq dedi: Nüvə elmi və texnikaları elm və texnologiyanın hərəkətverici qüvvəsidir, üstünlük və səlahiyyət yaradan ələvə güclər tərəfindən inhisara alınan texnologiyadır və onlar üçün əsas problem bu sahədə mövcudluqları və bizimlə eyni səviyyədə olmasıdır.
Biz bu mərhələyə onların diktələrinə və inhisarçılığına diqqət yetirmədən, gənclərin səyləri ilə çata bildik və bu səylər bizi düzgün işarələmə və məqsəd qoyma ilə istiqamətləndirən bir nəfərin, Ali Rəhbərin sayəsindədir. Atom Enerjisi Təşkilatı bu məqsəd qoymanın simvoludur. Hökumətlər fərqli siyasətlərlə gəlib-gedir, lakin bu məqsəd qoyma sabitdir.
Əgər müharibənin son hadisələri və ondan sonrakı hadisələr baş verməsəydi, bəlkə də kimsə onların böhtanlarına və ittihamlarına inanardı, amma bu müharibə və ondan sonrakı hadisələr İranın nüvə sənayesinin bir bəhanə olduğunu göstərdi. Əsas məqam tərəqqidir. Təhlükəsizlik Şurasının son iclasına və üç Avropa ölkəsinin rəsmilərinin açıqlamalarına diqqət yetirsək, əsas məqamın İranın irəliləyişinin qarşısını almaq olduğu aydın olur.
Sionist rejimin İsfahanda raketlərlə hücum etdiyi ilk yer radiofarmasevtik preparatların istehsalı üçün yanacaq zavodu idi, yəni xalq və ölkənin tərəqqisi üçün təsirli olan şeylərə ilk mərhələdə hücum edildi.
Əgər nüvə təbabətimiz olmasaydı və ölkədə mövcud olan ilahi ehtiyatdan atom enerjisindən istifadə etməsəydik, tibb və səhiyyə ictimaiyyəti mütləq məhrum olardı, çünki onlar mərhəmət göstərmir və bizə bu materialları verməzdilər.
O, ABŞ Milli Təhlükəsizlik Sənədində süni intellekt, kvant və nüvənin irəliləyiş amilləri kimi qeyd olunmasına toxunaraq dedi: Əgər bu üçü ABŞ-ın irəliləyişi üçün zəruridirsə, deməli, onlar digər ölkələr üçün də vacibdir. Və bu, heç kim üçün qadağan edilə bilməz. Cəngəllik və güc qanunu onlardan belə yazmağı və maraqlarını güc yolu ilə əldə etdiklərini açıq şəkildə bəyan etməyi tələb edir.
