NATO Avropanın müdafiəsində ABŞ-dan asılılığında israr edir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatının (NATO) baş katibi ABŞ-ın NATO-ya dəstəyinə şübhə etmədiyini və Avropa müdafiə sisteminin Amerika müdafiəsindən müstəqil olmamalı olduğunu bildirdi.
ABŞ Milli Təhlükəsizlik Strategiyası sənədlərinin bu yaxınlarda dərc olunması ölkənin avropalıların öz müdafiə xərclərini ödəməsini istədiyini göstərdi. Bu, ABŞ-ın NATO qarşısında öhdəliklərinin azaldılması ilə bağlı fərziyyələrlə yanaşı, Yaşıl Qitənin müstəqil Avropa müdafiə sisteminin formalaşmasını sürətləndirməsini vacib etdi.
EurActiv veb saytı bu barədə yazıb: ABŞ prezidenti Donald Tramp ölkəsinin Milli Təhlükəsizlik Strategiyası sənədlərinə əsaslanaraq Avropa müttəfiqlərini "müdafiə yükünü bölüşməyə" və qitənin təhlükəsizliyi üçün "əsas məsuliyyəti" öz üzərinə götürməyə çağırsa da, Rutte Avropanın yalnız öz müdafiəsi üçün məsuliyyət daşıması fikrini rədd edir.
Sizin rəyiniz