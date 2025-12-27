Beynəlxalq hüquq təzyiq altında; Zorakılıq siyasəti 2025-ci ildə BMT-nin etibarlılığına necə zərbə vurur?

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İtalyan analitik Giulio Çinappi, Təhlükəsizlik Şurasında ABŞ-ın dəfələrlə veto qoymasına və Qəzza müharibəsinin davam etməsinə, Vaşinqtonun İranın nüvə obyektlərinə hərbi hücumuna və Livan suverenliyinin dəfələrlə pozulmasına dair BMT hesabatlarına toxunaraq, son bir ildə güc siyasətinin beynəlxalq qurumların qərəzsizliyini təzyiq altına aldığını və BMT-nin qlobal ictimai rəydə, xüsusən də qlobal Cənubda etibarlılığına xələl gətirdiyini bildirdi.
O, əlavə etdi: “Qəzzanın dağıdılmasından İranın nüvə obyektlərinə hücumlara və Livan suverenliyinin dəfələrlə pozulmasına qədər, ötən il güc siyasətinin qanunu dəstəkləməli olan qurumları necə yoldan çıxara biləcəyini göstərdi. Vetolar, təzyiq və sanksiyalar məsuliyyəti əvəz etdikdə, BMT sisteminin qərəzsizliyi və nəticədə qlobal təhlükəsizlik sarsılır.”
ABŞ Fordo, Nətənz və İsfahandakı obyektləri hədəf aldı; Bu addım dərhal yalnız regional sabitlik deyil, həm də qlobal hüquqi nizamın bütövlüyü ilə bağlı ciddi suallar doğurdu. BMT-nin insan hüquqları üzrə ekspertləri hücumları hücum gücündən istifadəyə qoyulan fundamental qadağanın pozulması kimi xarakterizə etdilər və xəbərdarlıq etdilər ki, "qabaqlayıcı" və ya "önləyici" müdafiənin normallaşdırılması dünyanı zor və gücün qanun və ədaləti əvəz edəcəyi fəlakətli bir dövrə apara bilər.
