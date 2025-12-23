  1. Ana səhifə
Ulyanov: NPT uyğun olaraq İran öz dinc nüvə proqramını davam etdirmək hüququna malikdir

23 dekabr 2025 - 19:43
Xəbər kodu: 1765371
Source: IRNA
Ulyanov X sosial şəbəkəsində ABŞ-nin sabiq dövlət katibi Mayk Pompeonun İranın dinc nüvə proqramı ilə bağlı səsləndirdiyi təxribat xarakterli açıqlamalara münasibət bildirib.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rusiyanın Vyanada yerləşən beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi bildirib: İran Nüvə Silahlarının Yayılmaması Müqaviləsinə (NPT) uyğun olaraq öz dinc nüvə proqramını davam etdirmək hüququna malikdir.

Ulyanov ABŞ-nin sabiq dövlət katibi Mayk Pompeonun İranın dinc nüvə proqramı ilə bağlı səsləndirdiyi təxribat xarakterli açıqlamalara münasibət bildirərək, X sosial şəbəkəsində yazıb: Görünür, ABŞ-nin sabiq dövlət katibi NPT-yə əsasən İranın milli nüvə proqramını qorumaq hüququna malik olmasından xəbərsizdir.

Pompeo demişdi: “İran nüvə proqramını bərpa etmək üçün bütün səylərini göstərir və biz buna icazə verə bilmərik.”

