İranın Mədəni İrs, Turizm və Əl Sənətləri Naziri: “Çiə Şəv” və ya “Yəlda” region ölkələri ilə paylaşılan ən qədim irsimizdir

Mədəni irs, turizm və əl sənətləri naziri İran və Qazaxıstanın Mədəniyyət Gecəsində çıxışı zamanı vurğulayıb: Xalqların ortaq irsi həmrəylik, dialoq və mədəni sülhün gücləndirilməsi üçün mühüm zəmin yaradır.
O bildirib: regionun ayinləri, elmi və mədəni simaları, eləcə də qədim ənənələri coğrafi sərhədlərdən kənarda xalqları bir-birinə bağlayır və bu sivilizasiya sərvətinin daha dərindən tanınması və layiqincə dünya ictimaiyyətinə təqdim edilməsi bizim məsuliyyətimizdir.
Nazir mədəniyyət və incəsənət potensialından xalqlar arasında əlaqələrin qurulmasında əldə olunmuş əvvəlki uğurlu təcrübələrə işarə edərək əlavə edib: daha öncə Ermənistan Filarmoniyasının simfonik orkestrinin Təxti-Cəmşid abidəsi ərazisində çıxışı geniş ictimai maraqla qarşılanıb və bu, mədəniyyət və incəsənətin dilinin təsirli, davamlı və sərhədlərdən kənar bir dil olduğunu göstərib.
Mədəni irs naziri Yəlda mərasiminin regionun mədəni yaddaşındakı yerini vurğulayaraq qeyd edib: Yəlda region ölkələri ilə paylaşdığımız ən qədim və ən gözəl ortaq irslərdən biridir; əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşayan insanları işıq, istilik, sevgi və ümid ətrafında bir araya gətirən və bu gün də həmrəylik və mədəni davamlılıq mesajını daşıyan bir irsdir.
