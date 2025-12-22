İsrail faşist rejimi Fələstinlə Həmrəyliyi Boğmaq üçün Digər Ölkələrə Təzyiqlərini Gücləndirib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qərb dövlətlərinin siyasi və media dairələrində "İsrailin ifadə azadlığını və etiraz etmək hüququnu məhdudlaşdırmaq üçün mütəşəkkil kampaniyası" adlandırılan addım geniş tənqid olunub.
Bu tədbirlərə, İsrail siyasətinə etiraz edən və ya Fələstinlə həmrəylik ifadə edən hər hansı bir çıxış və ya hərəkatı birbaşa cinayət hesab edən diplomatik və təhlükəsizlik təzyiqlər daxildir.
Britaniyada İsrail səfirliyi polis tərəfindən etirazçıların həbsindəki rolu ilə öyünən bir bəyanat verərək böyük bir ajiotaj yaratdı. Etirazçılar "İntifadanı Qloballaşdırın" şüarını səsləndirdilər ki, səfirlik bunu "zorakılığa təhrik" kimi xarakterizə etdi. Tənqidçilər isə bunu Britaniyanın daxili işlərinə açıq müdaxilə və icazəli işlər haqqında İsrailin verdiyi tərifini tətbiq etmək cəhdi kimi qiymətləndirdilər.
Avstraliyada İsrailin baş naziri Kanberra hökumətinə açıq şəkildə hücum edərək, Fələstinlə həmrəylik nümayişlərinin yatırılmasına çağırdı və bu hərəkətləri "antisemit təhrik" adlandırdı. Müşahidəçilər bu hücumu İsrailin Avstraliyanın siyasi qərarlarına birbaşa müdaxilə cəhdi kimi qiymətləndirdilər.
Eyni zamanda, İsrail tərəfdarı lobbilərin güclü təzyiqi ilə Yeni Cənubi Uels ştat hökumətini Bundi hadisəsindən sonra "intifadanı qloballaşdırın" şüarının istifadəsini qadağan etməyə və Fələstinlə həmrəylik nümayişlərinə məhdudiyyətlər qoymağa vadar etdi. Bu addım açıq-aşkar siyasi təslimçilik və səsləri susdurmaq üçün təhlükəsizlik pozuntusu kimi dəyərləndirildi.
Avstraliyalı jurnalist Keytlin Conston, analitik məqaləsində bu tendensiyanın siyasi fikir ayrılıqlarından daha böyük və "Qərbdə ümumi vətəndaş azadlıqlarına sərhədlərdən kənar olan hücum" hesab edildiyini yazıb. O, İsrailin işğal olunmuş ərazilərdə fələstinliləri sıxışdırmaqla yanaşı, həm də Qərb ölkələrinə Fələstinlə həmrəyliyin cinayət hesab edilməsi üçün bir repressiya modeli ixrac etməyə çalışdığını vurğulayıb.
Conston əlavə edib: "İntifadanın qloballaşdırılması" şüarını yəhudilərin qətlinə təhrik etməklə eyniləşdirmək səhvdir və istənilən beynəlxalq həmrəylik hərəkatını boğmaq məqsədi daşıyır. Onun sözlərinə görə, bu yanaşma antisemitizm anlayışını əsl nifrətlə mübarizə aparmaq üçün bir vasitədən siyasi şantaj vasitəsinə çevirir.”
ABŞ-da Constonun kilsələrə, dini qurumlara və mediaya qarşı "İsrailin təbliğat kampaniyası"nın artan təsiri barədə verdiyi açıqlamalara qarşı da tənqidlər artır. Bu tədbirlər, xüsusən də mühafizəkar xristianlar arasında ictimai rəyi nəzarətdə saxlamaq və Amerika cəmiyyətinə birbaşa müdaxilə və suveren sərhədləri keçmək kimi təsvir edilir.
Ekspertlər xəbərdarlıq edirlər ki, İsrail yanaşmasının davam etdirilməsi Qərb demokratiyaları üçün ciddi bir sınaqdır, çünki xarici təzyiq altında ölkədəki azadlıqlara məhdudiyyətlərin qəbul edilməsi ifadə və toplaşmaq azadlığının təməllərini sarsıda bilər və İsrailə dəstək verməyi məcburi və şübhəsiz bir öhdəliyə çevirə bilər.
