Pakistan alimləri: Ordu Qəzzaya qoşun göndərmək üçün təzyiqə boyun əyməməlidir / Fələstinə hərtərəfli dəstək verilməlidir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qüdsün azadlığı və sionist rejimin işğalına son qoymaq uğrunda Fələstin mübarizəsini qətiyyətlə dəstəkləyən Pakistandakı dini partiyaların liderləri və tanınmış alimlər Pakistan ordusunu Qəzzaya qoşun göndərmək və ya HƏMAS müqavimət hərəkatını tərksilah olmaq üçün heç bir xarici təzyiqə boyun əyməməyə çağırdılar.
Dünən Karaçidə "Məclis İttihad-i-Ümmah Pakistan" adı altında İslam məzhəblərinin tanınmış partiyaları və alimlərinin birgə toplantısı keçirildi və tədbirin yekun bəyanatında Fələstinə güclü dəstəyə ehtiyac, Qəzzada sülh bəhanəsi ilə xarici planlardan imtina və Əfqanıstanla münasibətlərin bərpasının vacibliyi vurğulandı.
Bu alimlər və tanınmış din xadimləri Fələstin xalqını dəstəkləməyi və bu xalqın sionist rejiminə qarşı mübarizəsini dəstəkləməyi bütün müsəlmanların iman borcu hesab etdilər və Qüds döyüşçülərinə davamlı dəstəyi vurğuladılar.
Sizin rəyiniz