Qəzzada toy qan gölünə çevrildi; cuhudların artilleriya hücumunda 6 insan şəhid oldu və 5 nəfər yaralandı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Cuhudların İsrail rejim ordusu Qəzzanın şərqindəki toy mərasiminə ev sahibliyi edən yaşayış məntəqəsini şüurlu şəkildə atəşə tutub, 6 fələstinlini öldürüb, 5 nəfəri yaralayıb, yaralılardan bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.
Tibbi mənbələr bildirib ki, 6 şəhidin - o cümlədən bir qadının - və 5 yaralının (3-ü ağır vəziyyətdə, 2-si isə orta dərəcəli xəsarətlə) cəsədləri Qəzzanın mərkəzindəki Əl-Moamedani Xəstəxanasına köçürülüb.
Artilleriya hücumu şərqi Qəzzada qaçqınlar üçün yaşayış məntəqəsi kimi istifadə edilən Əl-Tuffah məhəlləsindəki bir məktəbi hədəf alıb. Toy bu məktəbdə keçirilirmiş.
Şahidlər bildiriblər ki, İsrail tankı məhəlləyə daxil olub və məktəbə yaxınlaşdıqdan sonra yaşayış məntəqəsinə bir neçə atəş açaraq bir sıra fələstinlini öldürüb və yaralayıb.
Onlar əlavə ediblər ki, İsrail qüvvələri xilasetmə qruplarının və təcili yardım maşınlarının hadisə yerinə çatmasına iki saatdan çox mane olub və bu da qurbanların köçürülməsini gecikdirib.
