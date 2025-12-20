Qolani vəhhabi terrorçu rejimi səsini belə çıxartmır: Yəhudi sionist qüvvələri Suriyanın cənubunda yeni əraziləri işğal edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Vəhhabi Colani terrorçu rejiminin sükut müşayiəti ilə, Suriyaya qarşı təcavüzlərini davam etdirən Sionist rejimin işğalçı qüvvələri ölkənin cənubundakı Quneytra əyalətinə hücum edib.
Bu məlumata görə, 5 sionist hərbi maşını qərbdəki Təl Əhmər bazasından yola düşərək əraziyə daxil olub və Suriya vətəndaşlarını bir Nəzarət Buraxılış Məntəqəsində saxlayıb.
Dünən gecə işğalçı qüvvələr həmçinin Quneytranın kənd və ərazilərinə daxil olublar.
