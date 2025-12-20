  1. Ana səhifə
Qolani vəhhabi terrorçu rejimi səsini belə çıxartmır: Yəhudi sionist qüvvələri Suriyanın cənubunda yeni əraziləri işğal edib

20 dekabr 2025 - 15:28
Xəbər kodu: 1763968
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Dünən gecə işğalçı qüvvələr həmçinin Quneytranın kənd və ərazilərinə daxil olublar.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Vəhhabi Colani terrorçu rejiminin sükut müşayiəti ilə, Suriyaya qarşı təcavüzlərini davam etdirən Sionist rejimin işğalçı qüvvələri ölkənin cənubundakı Quneytra əyalətinə hücum edib.

Bu məlumata görə, 5 sionist hərbi maşını qərbdəki Təl Əhmər bazasından yola düşərək əraziyə daxil olub və Suriya vətəndaşlarını bir Nəzarət Buraxılış Məntəqəsində saxlayıb.

