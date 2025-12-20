Foto Reportaj | Ümümdünya Əhli-Beyt (ə) Assambleyasının həyat tərzi, Şiə statusu və tərcümə mövzusunda 50 tədqiqat əsərinin açılışı
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ümümdünya Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) Assambleyasının Elm və Mədəniyyət üzrə vitse-prezidentinin səyləri sayəsində 8 dildə tədqiqat işləri, eləcə də Şiə statusu tədqiqat məlumat bazası təqdim edildi və bu sahədə ən yaxşı tədqiqatçılar mükafatlandırılıb.
20 dekabr 2025 - 11:40
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Şəkil: Məhəmməd Əxlaqi
