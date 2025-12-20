Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən Ceffri Epşteyn işi ilə bağlı sənədlərin gec və natamam şəkildə açıqlanması, aşkarladıqlarına görə deyil, qəsdən gizlətdiklərinə görə diqqətəlayiqdir.
"Şəffaflığa doğru addım" kimi təqdim edilən Epşteyn fayllarının açıqlanması, əslində, ictimai rəyin idarə olunmasının, hədəf senzuranın və ABŞ siyasi və iqtisadi elitasının qorunmasının daha bir nümunəsinə çevrilib.
Cümə günü açıqlanan sənədlər arasında Epşteynin maliyyə keçmişinin qeydləri, prokurorların nüfuzlu şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib-edilməməsi ilə bağlı daxili qeydləri və ya onun dəbdəbəli evlərində axtarışlardan əldə edilən dəlillər yoxdur. Məhz bu, illərdir ABŞ siyasi və təhlükəsizlik qurumlarının ürəyinə hörülmüş Epşteyni əhatə edən güc, sərvət və korrupsiya şəbəkəsini işıqlandıra biləcək məlumatlardır.
Epşteynin bu qədər inanılmaz sərvəti necə qazandığını və ya onu ən yüksək hakimiyyət səviyyələrində kimin dəstəklədiyini bilmək istəyirsinizsə, cavablar aydın deyil. 2019-cu ildə federal prokurorların elektron poçtları və yazışmaları - kimin qəsdən cinayət məsuliyyətindən yayındığını aşkar edə bilərdi - tamamilə yoxdur.
Həmçinin, həm Epstein, həm də Ghislaine Maxwell-in işlərinə rəhbərlik edən və iyul ayında izahat verilmədən işdən çıxarılan prokuror Maureen Comey-in roluna dair heç bir sənəd yoxdur. Buraxılmalar təsadüfi deyil; onlar Amerika ədliyyə sistemində uzun müddətdir davam edən bir modelin bir hissəsidir: ədalətə xidmət etmək deyil, sistemi qorumaq.
Qanuna görə, Ədliyyə Nazirliyindən Epstein və Maxwell ilə bağlı bütün sənədləri açıqlamaq tələb olunurdu. Lakin açıqlananlar hökumətin özünün etiraf etdiyi 300 giqabaytdan çox məlumat və fiziki sübut ehtiva edən bir kolleksiyanın yalnız kiçik bir hissəsidir. Konqresdən Demokrat Robert Garcia-ya görə, sızdırılanlar ümumi məbləğin 10 faizini belə təşkil etməyə bilər.
Baş prokurorun müavini Todd Blanch gələcəkdə "daha çox sənəd"in açıqlanacağına söz verib ki, bu, Amerika ictimaiyyətinin illərdir etimad göstərmədiyi bir vəddir. Təcrübə göstərir ki, bu cür vədlər çox vaxt ya gecikir, ya da senzura və işıqlandırmanın kəsilməsi dalğası ilə müşayiət olunur, bu halda gördüyümüz kimi.
Bir neçə diqqətəlayiq hal arasında Bill Klintonun Maksvell və başqa bir qadınla (üzü senzura edilmiş) çəkilmiş fotosu və 2005-ci ildə polis dindirmələrinin videoları var. Lakin bu səpələnmiş şəkillər və sənədlər ictimaiyyətin biliyinə yeni bir şey qatmır, əksinə, ümumi hakimiyyət strukturunu qorumaq üçün əhəmiyyətsiz detallardan imtina etmək kimi görünür.
