Bəqai: Üç ada İranın suveren ərazisidir / BƏƏ-nin İranın Əbu Musa, Böyük Tunb və Kiçik Tunb adaları ilə bağlı iddiası yanlış və əsassızdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bu ölkəyə səfər edən istənilən diplomatik nümayəndə heyətinin iştirakından İrana qarşı ərazi iddiaları irəli sürmək məqsədilə sui-istifadə və israr etməsindən təəssüf hissi ifadə edərək, Çin Xalq Respublikasının xarici işlər nazirinin BƏƏ-yə səfərinin yekun bəyanatında İranın Əbu Musa, Böyük Tunb və Kiçik Tunb adaları ilə bağlı əsassız və yanlış iddianın təkrar yer almasını kəskin şəkildə pisləyib.
Bəqayi vurğulayıb: Əbu Musa, Böyük Tunb və Kiçik Tunb İranın ayrılmaz suveren ərazi hissələridir və bu adalara dair istənilən ərazi iddiası dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət və mehriban qonşuluq prinsiplərinə açıq şəkildə ziddir.
