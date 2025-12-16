“Amerikançılıq nədir?” kitabı barədə qısa məlumat \ Yəhudilər dünya xalqlarını necə istismar və məhv edir?

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Amerika Birləşmiş Ştatları yəhudi-mason sivilizasiyasının episentri kimi təşəkkül tapıb. Bu ölkə əsasən yəhudi elementlərinin axını ilə formalaşmış və V.Zombartın dediyi kimi, “yəhudi ruhunun şüalanmasının nəticəsi olmuşdur”. Bir dövlət kimi Amerika quldarlıq və zəncilərin amansız istismarı üzərində təşəkkül tapıb. Amerika milləti bu ölkənin həqiqi sahibləri olan 100 milyondan artıq hindunun canı, qanı, torpaqları və əmlakı üzərində bərqərardır. Hindulara məxsus torpaqları ələ keçirən işğalçılar yerli əhalinin özünü əcnəbi elan etdi.
ABŞ qanunlarına görə (1924-cü ilədək qüvvədə olub), hindular bu ölkənin vətəndaşları sayılmırdılar və heç bir hüquqa malik deyildilər. Hinduların torpaqlarına və əmlaklarına sahibsiz, yiyəsiz əmlak kimi yanaşılması da Talmudun təməl normalarından birinin təcəssümüdür- yəhudi olmayanların əmlakı “azad göl” kimi nəzərdən keçirilir. ABŞ-a öz iqtisadiyyatını uğurla inkişaf etdirmək imkanı verən ilkin kapital yığımı qul alveri, qulların istismarı, hinduların əmlaklarının və ərazilərinin talanı sayəsində həyata keçirildi. Öz zəhməti sayəsində torpaqlara sahib olan Amerika kolonistləri haqqında hekayə də elə Amerika demokratiyası haqqında hekayə kimi əfsanədən başqa bir şey deyil.
I yazı: Sizin amerikançılıq adlandırdığınız, mahiyyət etibarı ilə kristallaşmış yəhudi ruhundan başqa bir şey deyil
II yazı: Burada mədəniyyət zənginləşmə və tamahkarlıq kultuna, güclü və varlının özbaşnalığına istiqamətlənib, bunu pərdələmək üçün isə demokratiya və ədalət haqqında riyakar mühakimələrdən istifadə edilir
III yazı: Yəhudilərin əlində olan KİV, təbliğat orqanlarının məqsədi gəncləri mənən cırlaşdırmağa yönəldən dünyagörüşü formalaşdırmaqdır
IV yazı: Janet Rio lezbiyan Hillari Klintonun həyatında olan “ilk kişi” olmuşdur- bu hadisə tələbəlik illərində baş vermişdir
V yazı: Homoseksualistlər fəal surətlə cəmiyyətin digər üzvlərini, xüsusən də uşaqları öz xəstəlikləri ilə yoluxdururlar
VI yazı: Psixi pozğunluqdan bu və ya digər formada əziyyət çəkməyən ailə demək olar ki qalmamışdır
VII yazı: Amerikalı müəllimlərin 80 %-i ikidə birin üstünə üçdə bir gələ bilmir- onların kəsr haqqında təsəvvürləri yoxdur
VIII yazı: Amerikanların həyat kredosu “xoşbəxtlik puldadır” olmuşdur
IX yazı: ABŞ filmlərində adətən biznesmenlər, quldurlar və fahişələr təbliğ olunur
X yazı: Pozğunluğun əleyhdarları KİV-ə buraxılmır, amma leqallaşma tərəfdarlarının KİV-də yer alması təmin edilir
XI yazı: Kennedi ABŞ-ın mason olmayan yeganə prezidenti idi, odur ki onun öldürülməsində təəccüblü heç nə yoxdur
XII yazı: Buşun əqli inkişaf əmsalı orta amerikalının səviyyəsindən də aşağı idi
XIII yazı: Korrupsiya - Çikaqonun endemik xəstəliyi
XIV yazı: Qəribə bir təsadüf nəticəsində həmin gün səhər bu binalarda yerləşən yəhudi kompaniyalarının heç birinin rəhbəri işə çıxmamışdır
XV yazı: Burada inkişaf etmiş siyasi xəfiyyə sistemi, cəza orqanlarının geniş yayılmış şəbəkəsi mövcuddur
XVI yazı: Amerikanların başqa millətlərə özünü məhv etməyi, bitki və heyvan aləmini yer üzündən silməyi öyrədib
XVII yazı: Bombalar qayırmaqla məşğul olmursunuzsa, bu sizinçün təhlükə yaratmaz
XVIII yazı: Amerika xalqı dəmir nəzarət altındadır!
XIX yazı: ABŞ dövləti təhlükəsizlik orqanları vətəndaşlatın telefon danışıqlarına qulaq asır və e-maillərə nəzarət edirlər
XX yazı: ABŞ-da mövcud vəziyyəti tənqid edən jurnalistlər və fəallar həbslərə məruz qalırlar
XXI yazı: Məhv edilmiş milyonlarla insan həyatı MKİ-nin gizli əməliyyatlarının nəticəsidir
XXII yazı: Artıq dünya əhalisinin çox hissəsi ABŞ-ı dünyadakı sülhə başlıca təhlükə sayır
XXIII yazı: MKİ demək olar ki Qərb dünyasının bütün kəşfiyyat idarələrinə nəzarət edir
XXIV yazı: MKİ Kastronun tərəfdarı olan çoxlu sayda sadə kubalını öldürmüşdür
XXV yazı: NED terroru dəstəkləyən fond kimi yaradılmışdır
XXVI yazı: Şərqdəki terror təşkilatları ABŞ, İsrail və Türkiyənin yetişdirdiyi terror təşkilatlarıdır
XXVII yazı: Vaşinqton istədiyi vaxt xaos yaratmaq üçün qeyri-hökumət sektorunun güclənməsində maraqlıdır
XXVIII yazı: Amerikalılar artıq neft məhsulları uğrunda oğul və qızlarını ölümə göndərməkdən beziblər
XXIX yazı: Amerika törətdiyi müharibələrə don geyindirmək üçün hər dəfə media yalanlarına əl atır
XXX yazı: Amerika imperializmi bütün bəşəriyyətin yaşaması üçün təhlükədir
XXXI yazı: Demokratiya gətirmək adı altında ölkələri darmadağın edib, yerli insanların dinclik, əmin-amanlıq və rahatlığını pozub, normal yaşayışa imkan vermirlər
XXXII yazı: ABŞ – Şər deməkdir
XXXIII yazı: 20 əfqan sakinini öldürmüş amerikan əsgər 3 ay həbs cəzası alır, Skarlett Yohansonun lüt şəkillərini paylaşan jurnalist 10 il!
XXXIV yazı: Siyasi xadimlər dövlət və partiya vəsaitini ona yönəldirlər ki, öz şəhvətlərini ovundursunlar
XXXV yazı: Kapitalizmdə insan hüquqları süfrəyə bəzək ücün qoyulmuş şirnidir, ona baxmaq olar, yemək isə yox
XXXVI yazı: Amerikalılar təəssüf ki əxlaqi dəyərlərdən imtina etdilər
XXXVII yazı: “MK ultra” proqramı üzrə inyeksiya almaqla və ya pereparatları içməklə nə qədər həyatın məhv edildiyini və nə qədər adamın əlil olduğunu heç kim və heç vaxt da bilməyəcəkdir
XXXVIII yazı: Pişiyə görə 21 il həbs cəzasıına məhkum olunanda təəccüblü statistikaya rast gəlirik
XXXIX yazı: Polislər səfil insanları tutur, türmədə yemək verməmək üçün onları məntəqəyə aparmamağa çalışır, elə oradaca döyüb öldürürdülər
XL yazı: Fastfud məhsulları ilə qidalanma insanda ürək və bəzi xroniki xəstəliklərə, xərçəngə tutulma riskini artırır
XLI yazı: Fastfudlarda işləyən bir çox işçilər doğma kafelərində özləri üçün şəxsən nəsə hazırlamayana qədər heç nə yemirlər
XLII yazı: “Onlar şüurlu şəkildə insanlara zərərli yeməklər verirlər”
XLIII yazı: Tərkibində xərçəng yaradan maddə olan “Coca-cola” ilə insanlar uzun illərdir zəhərlənirlər
XLIV yazı: Fələstin xalqı ən dəhşətli təqiblərə və genosid siyasətinə məruz qalmış, tamamilə hüquqsuz xalq səviyyəsinə salınmışdır
XLV yazı: ABŞ-da ümummilli nəşrlərinin 70 faizi, bütün televiziya proqramlarının 80 faizi, o cümlədən Si-bi-es, Ey-bi-si və En-bi-si teleradiokorporasiyaları yəhudilərin nəzarəti altındadır
XLVI yazı: Onların ayağı dəyən hər yerdə hüquqlar pozulur, sərvətlər talanır, insanlar qətlə yetirilir, qadınlar zorlanır, məscid və evlər dağıdılır, müqəddəs dəyərlər təhqir olunur
XLVII yazı: Yəhudilər Holokostu bəhanə edərək başqalarına qarşı, xüsusən də günahsız fələstinlilərə qarşı qətlliamlar törədirlər
XLVIII yazı: Bank batana əl uzadan deyil, əksinə bank boğulandan istifadə edib daha da çox gəlir əldə etmək istəyir
XLIX yazı: Sionizmlə eyni məqsəd güdüldüyünü anlatmamaq üçün yardım təşkilatları kimi maskalanaraq xoşməramlı görüntüsü altında fəaliyyət göstərirlər
L yazı: Masonlar qapalılıqlarını belə izah edirlər ki, sıradan insanlar da evinin qapısını hər kəs üçün açmır və hər kəsi ailəsinin içinə buraxmır
LI yazı: Vahid ümumdünya rəhbərliyinin yaradılması və bəşəriyyətin bütövlüklə iudey-mason sivilizasiyasına tabe etdirilməsi planlaşdırılmışdır
LII yazı: Onlar istənilən dövlətin suveren hüquqlarını tapdalamağa, tabe olmayanlara qarşı zor tətbiq etməyə səlahiyyəti olan dövlətüstü orqan yaratmağa can atırlar
LIII yazı: Bəşəriyyət üzərində qlobal nəzarətin təşkil olunması planı “Qlobal təhlükəsizlik layihəsi” adı altında həyata keçirilirdi
LIV yazı: Platon demokratiyaya xüsusilə nifrətlə yanaşırdı və onu ən pis idarə forması hesab edirdi
LV yazı: Azadlıq o deməkdir ki, sən yalnız o baxışlarını “azad” ifadə edə bilərsən ki, o mövcud qaydalara zidd olmasın.
LVI yazı: Xalqa yalnız az əhəmiyyətli heç nəyi müəyyən etməyən məsələləri seçmək hüququ verirlər
LVII yazı: “Xalq hakimiyyəti”, “xalq üçün” illyuziyası yaratmaq üçün xalqdan oyuncaq kimi istifadə olunur
LVIII yazı: Hakimiyyət iri kapitala tam hesabat verir və ondan asılıdır
LIX yazı: Dövlət, maliyyə-iqtisadi, təhsil və digər ictimai institutların hamısı ələ keçirilmiş və sərt nəzarət altındadır
LX yazı: Ölkənin gəncləri şou, musiqi və narkotiklər vasitəsilə mövcud qayda-qanunlara, adət-ənənələrə qarşı qiyama sövq ediləcək, ailənin əsasları sarsıdılacaq və dağıdılacaq
LXI yazı: Cəmiyyət əyləncə və şou tamaşalara əsaslanan informasiya inqilabını yaşayır ki, bunlar da get-gedə faydasız olan kütlələr üçün növbəti bir narkotika növüdür
LXII yazı: Müsadirə edilən narkotik partiyalar çox vaxt bu biznesə zorla girmək istəyən təzə təşkilatlara məxsus olur
LXIII yazı: Əhali xəstəliklər, müharibələr və aclıq vasitəsilə məhdudlaşdırılacaq və bu o vaxta qədər davam edəcək ki, 1 milyard əhali qalmış olsun
