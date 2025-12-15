Çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə struktur haqqında təlimat təsdiqlənib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Maliyyə Məlumatları Mərkəzinin rəhbəri çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə struktur və təşkilati qurumlarla bağlı təlimatı aidiyyəti qurumlara göndərib.
Maliyyə Məlumatları Mərkəzi bazar ertəsi günü bildirib ki, çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi cinayətlərinə qarşı mübarizə və qarşısının alınması üzrə icra qaydalarının 37-ci maddəsinin 6-cı bəndinin qeydi və 38-ci maddəsinin 15-ci bəndinə uyğun olaraq maliyyə qurumları, eləcə də qeyri-maliyyə sahəsində fəaliyyət göstərən peşə və məşğuliyyətlərə dair “Çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə struktur və təşkilati qurumların yaradılması haqqında təlimat” hazırlanıb.
