İranlı istedad ilin dünya yunan-Roma güləşi fenomeni oldu

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Dünya Güləş Federasiyası 82 kq çəki dərəcəsində dünya çempionu olan Qulamrza Fərruxini ilin yunan-Roma güləşi fenomeni kimi təqdim etdi.
2025-ci ildə Xorvatiyada keçirilən Dünya Çempionatında parlaq şəkildə çıxış edən və bu yarışda qızıl medal qazanan Fərruxi, böyüklər səviyyəsində ilk ciddi çıxışında heyrətamiz performans sərgilədi və güləş mütəxəssislərinin diqqətini çəkdi.
Fərruxi 4 yarışda - Xorvatiya Dünya Çempionatında, 23 yaşadək Dünya Çempionatında, Zaqreb Reytinqində və 82 və 87 kq çəki dərəcələrində İslam Ölkələri Oyunlarında qızıl medal qazandı və bu yarışlarda mübarizəni uduzmadan ümumilikdə 17 qələbə qazandı.
