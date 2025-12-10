Sionist nazir: Suriya ilə müharibə qaçılmazdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fars Xəbər Agentliyinin Beynəlxalq Qrupu; Sionist rejimin İmmiqrasiya və Antisemitizmlə Mübarizə naziri Amichai Çikli çərşənbə axşamı X sosial şəbəkəsində dərc olunmuş mesajda Suriya ilə müharibənin qaçılmazlığını vurğuladı.
O, suriyalıların Qəzzaya dəstəyini nümayiş etdirdiyi Suriya ordusunun videosunu yayımladı. Çikli bu görüntülərə cavab olaraq yazdı: "Müharibə qaçılmazdır."
Suriya prezidenti Bəşşar Əsəd hökumətinin devrilməsindən dərhal sonra sionist rejimi Suriyaya qarşı bir neçə hava əməliyyatı keçirdi və Suriyanın bir çox hərbi mövqelərini və silah anbarlarını məhv etdi.
Lakin Suriyanı idarə edən vəhhabi üsyançılar İsraillə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasını vurğuladılar ki, bu da İsrail faşistlərinin Suriyaya qarşı düşmənçilik yanaşmasını dəyişdirmədi və sionist rejimi üstəlik Suriya ərazisinin daha çox hissəsini işğal etdi.
