Fələstinli Məhbusların Məlumat ofisi: Mərvan əl-Bərqutinin həyatı İsrail həbsxanalarında təhlükədədir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fələstinli Məhbusların Məlumat Ofisi verdiyi açıqlamada 66 yaşlı Fələstin lideri Mərvan əl-Bərqutinin həyatı İsrail həbsxanalarında ciddi təhlükə ilə üzləşdiyi barədə xəbərdarlıq edib.
Bəyanatda əlavə edilib ki, Bərqutinin təkbaşına həbsdə saxlanılması, görüşlərə icazə verilməməsi, işgəncələrə və pis rəftara məruz qalması, eləcə də İsrailin Daxili Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben-Qvir tərəfindən ictimai təhdidlər onun həyatını təhlükəyə atmaq üçün birbaşa niyyət olduğunu göstərir.
Sizin rəyiniz