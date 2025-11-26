Venesuela və İİR Xarici İşlər Nazirləri arasında telefon danışığı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Çərşənbə axşamı gecəsi İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi Venesuela Bolivar Respublikasının xarici işlər naziri İvan Gil Pinto ilə ikitərəfli münasibətlər və Karib dənizi bölgəsindəki son inkişaflar barədə müzakirələr və fikir mübadiləsi aparıb.
Telefon danışığında iki ölkə arasında iqtisadi, ticarət və texnoloji məsələlər də daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə münasibətlər və əməkdaşlıq nəzərdən keçirilib. Tərəflər ikitərəfli və çoxtərəfli səviyyələrdə, eləcə də Cənub-Cənub əməkdaşlığı şəklində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.
Tərəflər həmçinin beynəlxalq inkişafları nəzərdən keçirib və Karib dənizi və Latın Amerikasındakı son vəziyyət barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
ABŞ-ın Venesuela və Qərb yarımkürəsindəki digər müstəqil inkişaf etməkdə olan ölkələrə qarşı zorakı yanaşmasını pisləyən xarici işlər naziri, bu ölkəyə qarşı güc tətbiq etmək təhdidini BMT Nizamnaməsinin fundamental prinsiplərinin və beynəlxalq hüququn məcburi normalarının kobud şəkildə pozulmasının bariz nümunəsi hesab edib və ABŞ-ın təcavüzkar birtərəfliliyinə qarşı BMT-nin prinsiplərini və məqsədlərini qorumaq üçün beynəlxalq ictimaiyyətin kollektiv məsuliyyətini vurğuladı.
Əraqçi həmçinin sionist rejimin Karib dənizi və Latın Amerikasındakı hərəkətlərinə toxunaraq bunu həmin bölgənin sülhü, sabitliyi və əmin-amanlığı üçün böyük təhlükə adlandırdı və bütün hökumətlərin soyqırımı və digər ağır cinayətlər törətdiklərinə görə təqib olunan bu rejimin rəsmilərini cəzalandırmağa çalışmaq məsuliyyətini vurğuladı.
İran İslam Respublikasının prinsipial mövqelərini yüksək qiymətləndirən Venesuela xarici işlər naziri Tehran və Karakas arasında strateji əlaqələrin gücləndirilməsinin və Venesuela xalqının və hökumətinin ABŞ-ın təzyiqi və qanunsuz müdaxilələrinə qarşı müqavimətinin vacibliyini vurğuladı.
