İranın “Eşitmə Qüsurlu İdman Karvanı” 2025-ci il Tokio Olimpiadasını 37 medalla başa vurdu

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: "İran aşiqləri" adı altında 25-ci Eşitmə Qüsurlu Olimpiya Oyunlarına qatılan İran idman karvanı ümumilikdə 37 medalla yarışı başa vurdu.
İRNA-nın məlumatına görə, Eşitmə Qüsurlu Olimpiya Oyunları bu gün (25 noyabr, çərşənbə axşamı) Tokioda keçirilən 11-ci günün yarışları ilə davam etdi və İran qadın və kişi milli komitələri müvafiq olaraq qızıl və bürünc medal qazandılar.
Bu iki növ üzrə final yarışlarının keçirilməsi və ölkəmizin komandalarının yarışlarda qazandığı medallarla İran idmançılarının bu eşitmə qüsurlu Olimpiya Oyunlarında yarışları başa çatdı.
81 ölkədən 2014 kişi və 1067 qadın idmançı da daxil olmaqla 3081 idmançının iştirak etdiyi 25-ci Eşitmə Qüsurlu Olimpiya Oyunları 15 noyabrda açılış mərasimi ilə Tokioda rəsmi olaraq başladı. İran idman karvanı, 12 idman növündə 160 nəfərlik komanda ilə və "İran aşiqləri" adı altında bu Oyunlarda iştirak etdi.
Ümumilikdə, karate (12 medal), taekvondo (8 medal), yunan-Roma güləşi (6 medal), sərbəst güləş (5 medal), cüdo (4 medal) və atıcılıq (2 medal) İran idman karvanının Eşitmə Qüsurlu Olimpiya Oyunlarında medal qazanan növləri olub.
