Foto Hesabat | Həzrət Fatimə Zəhranın (s.ə.) şəhadətinin ildönümü ilə əlaqədar Ayətullah Vəhid Xorasani iştirakı ilə matəm mərasimi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həzrət Fatimə Zəhranın (səlamullahi əleyha) şəhadətinin ildönümü ilə bağlı hər il olduğu kimi bu il də Şiə Dünyasının aparıcı şəxsiyyətlərindən biri olan Ayətullah Hüseyn Vəhid Xorasani cənablarının iştirakı ilə bu aparıcı şəxsiyyətin evindən Həzrət Məsumənin (səlamullahi əleyha) müqəddəs ziyarətgahına qədər matəm mərasimi və piyada yürüş keçirildi.
25 noyabr 2025 - 12:00
Xəbər kodu: 1753934
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Hadi Çöhrəqani
