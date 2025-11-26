Dünyanın ən çox tirajlı qəzetinin 12 günlük müharibə haqqında məlumatı; "İndi təşəbbüs Tehranın əlindədir"

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Yaponiyanın geniş tirajlı qəzeti "Yomiuri Şimbun" İsrail və ABŞ-ın İran İslam Respublikasına qarşı 12 günlük müharibəsini verdiyi bir hesabatda "qələbəsiz" müharibə kimi təsvir etmiş və belə qeyd etmişdir: "Vaşinqton və Təl-Əviv yalnız bu qədər irəliləyə bildilər".
"Yomiuri Şimbun" qəzetinin müxbiri və analitikinin sözlərinə görə, 2015-ci ildən 2018-ci ilə qədər Tehranda qəzetin müxbiri kimi iştirak edən Kenji Nakanişi; İran İslam Respublikası ilə sionist rejimi arasında 12 günlük müharibənin İsrail və ABŞ-ın iştirakı ilə İranın nüvə obyektlərinin bombalanmasına və daha sonra ölkə prezidenti Donald Trampın İranın üç nüvə obyektinin "tamamilə məhv edildiyi" iddiasına istinad edən bir məqalədə yazıb:
“İran, şübhəsiz ki, zəiflik göstərdi, lakin digər tərəfdən, İsrail və ABŞ-ın yalnız bu qədər irəliləyə bildiklərini demək olar. İran İsraildən 75 dəfə böyükdür və əhalisi doqquz dəfə çoxdur. 170.000-dən az əsgəri olan İsrailin 610.000-dən çox əsgəri olan İrana qoşun göndərmək üçün demək olar ki, heç bir yolu yoxdur. Eyni şey hətta İraqın işğalından sonra hələ də bataqlığın acı xatirələrini yaşayan bir ölkə olan ABŞ üçün də keçərlidir.”
Hesabatın digər bir hissəsində Yaponiyanın Ehime prefekturasının Matsuyama şəhərindəki Qərbi Asiya Strateji Araşdırmalar İnstitutunun baş tədqiqatçısı Takuya Murakami hesab edir ki, 12 günlük müharibə Tehranın dözümlülüyünü və əzmkarlığını göstərdi. İranın nüvə potensialının məhv edilib-edilməməsinin obyektlərin məhv edilməsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bütün sentrifuqalar məhv edilsə belə, İranın onları qurmaq qabiliyyəti olduğu müddətcə onları təkrar-təkrar qura bilər. Nəticədə, İranın nüvə potensialı köklü olaraq sıradan çıxmayıb.
Murakaminin təhlili həmçinin vurğulayır ki, "İranın quru qüvvələri əsasən toxunulmaz qalır və yüksək rütbəli komandirlərin öldürülməsinə baxmayaraq, onları yeniləri ilə əvəz edə bilir, buna görə də komandanlıq zənciri uzun müddət iflic olmur".
Xarici Əlaqələr Şurasının keçmiş prezidenti Riçard Haas, "Yomiuri Quarterly" qəzetinin 2025-ci ilin payız sayında Qərbi Asiya böhranında təşəbbüsün artıq İrana keçdiyini iddia edir.
Onun sözlərinə görə, "Birinci mərhələ İsrailin İrana hücumu, ikinci mərhələ isə ABŞ-ın bu hücuma müdaxiləsi idi və indi Yaxın Şərq böhranı üçüncü mərhələyə qədəm qoyub. Əvvəlki iki mərhələdə təşəbbüs İsrail və ABŞ-ın əlində idi, lakin indi təşəbbüs İrana keçib".
Haas hesab edir ki, “nüvə obyektlərinin məhv edilməsi səyləri uğursuzluğa düçar olacaq və İran rejiminin devrilməsi də çətindir. O, İranın dəniz nəqliyyatını pozmaq kimi dərhal tədbirlər görəcəyinin ehtimalının az olduğunu, lakin İran rəhbərliyinin daxili strukturunun gücləndirilməsinə diqqət yetirəcəyini proqnozlaşdırır”.
Sizin rəyiniz