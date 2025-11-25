Əraqçi Hollandiyaya daxil oldu

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyyid Abbas Əraqçi Kimyəvi Silahlar Konvensiyasının Tərəf Dövlətlərinin iclasında iştirak etmək üçün Hollandiyanın Haaqa şəhərinə daxil olub.
Verilən məlumata görə, o, bu beynəlxalq iclasda iştirak edərək, tədbirin gündəliyi ilə bağlı İran İslam Respublikasının mövqelərini və baxışlarını çıxış şəklində izah edəcək.
Seyyid Abbas Əraqçi həmçinin Hollandiyanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcək və müzakirələr aparacaq.
