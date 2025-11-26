Təl-Əviv: HƏMAS Qəzzada gücünü bərpa edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rusiya Əl Youm-um verdiyi məlumata görə, İsrailin Kanal 13 televiziyası rejimin yüksək vəzifəli hərbi rəsmilərinin Qəzzada HƏMAS qüvvələrinin yenidən qurulmasından qorxduğunu və bu barədə Təl-Əvivin siyasi dairələrini xəbərdar etdiyini bildirib.
Hesabatda, HƏMAS qüvvələrinin Qəzzada özlərini, vacib infrastrukturlarını yenidən qurduğu, Qəzza zolağına demək olar ki, tam nəzarəti ələ keçirə bildiyi və zolağ sakinləri arasında təsir və statusa malik olduğu bildirilir.
Yüksək vəzifəli İsrail hərbi rəsmiləri etiraf ediblər ki, HƏMAS-ın Qəzza zolağında gücünün bərpasını görməzdən gəlmək olmaz.
