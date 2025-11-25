Foto Hesabat | İmam Xamenei həzrətlərinin iştirakı ilə Həzrəti Fatiməi Zəhranın (s.ə.) şəhadətinin ildönümü ilə bağlı əzadarlıq
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həzrəti Fatiməi Zəhranın (səlamullahi əleyha) şəhadətinin ildönümü ilə bağlı İslam İnqilabının Ali Rəhbəri, Həzrət Ayətullah Xamenei və minlərlə Həzrəti Fatimə (əleyha səlam) əzadarlarının iştirakı ilə Tehranda, İmam Xomeyni (rizvanullahi əleyh) Hüseyniyyəsində əzadarlıq keçirildi.
25 noyabr 2025 - 13:10
