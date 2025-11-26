Foto Reportaj / Hz. Əmirəl-mömininin (əleyhis-salam) hərəmində Xanım Fatimeyi-Zəhranın (əleyha salam) şəhadət günlərində 200-dən çox Mokəb qurulub
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bəşəriyyətin Anası, Həzrəti Fatimeyi-Zəhranın (əleyhissalam) şəhadətinin ildönümü münasibəti ilə, Əmirəl-möminin (əleyhi salam) Həzrəti Əli ibn Əbu Talibin (əleyhimə səlam) müqəddəs Hərəmində və Hərəm ətrafında 200-dən çox matəm Mokəbləri-xidmət göstərən çadırlar- qurulub.
26 noyabr 2025 - 12:35
Xəbər kodu: 1754374
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
