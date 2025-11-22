Tramp partiyasının daha bir üzvü İsrailə qurban getdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Donald Tramp və ABŞ-dakı İsrail lobbisinin təzyiqindən sonra Corciya ştatının Respublikaçı Nümayəndəsi Marceri Teylor Qrin vaxtından əvvəl istefa verdiyini açıqladı.
Konqresmen qanuni olaraq 12 noyabra qədər vəzifəsində qala bilsə də, video müraciətdə gələn ay istefa verəcəyini açıqladı.
Cinsəl cinayətkar Ceffri Epşteyn işi və İsrailin ABŞ-dakı təsiri ilə bağlı gərginliyə görə Trampın sərt tənqidlərinə məruz qalan xanım Qrin, 5 yanvar 2026-cı ildə ABŞ Nümayəndələr Palatasından istefa verəcəyini açıqladı.
Qrin, ABŞ-dakı İsrail lobbisinin təzyiqinin, eləcə də Ceffri Epşteyn işi ilə bağlı bütün sənədləri açıqlamaqda israrının Trampın ona qarşı düşmənçilik etməsinə səbəb olduğunu söyləmişdi.
ABŞ prezidenti bu yaxınlarda "Amerikanı Yenidən Böyük Edək" hərəkatının görkəmli fiquru olan Respublikaçı konqresmen qadını "xain" adlandırdı.
Konqresmen CNN-ə verdiyi son müsahibədə Trampın ona qarşı çıxışlarından sonra birbaşa ölüm təhdidləri aldığını açıqladı.
Qrinə yaxın bir şəxsin sözlərinə görə, ona qarşı təhdidlər artdığı üçün o, bir həftədən çoxdur istefa verməyi düşünürdü.
Onun Nümayəndələr Palatasından istefa verməsi bu Palata üçün növbəti seçkilərin 3 noyabr 2026-cı ildə keçirilməsi planlaşdırıldığı bir vaxta təsadüf edir.
