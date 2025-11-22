Çindən ABŞ-a xəbərdarlıq: Dəniz suverenliyinə təhdid cavabsız qalmayacaq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Təhlükəsizlik iclası zamanı Çin ABŞ tərəfinə açıq şəkildə xəbərdarlıq etdi ki, yurisdiksiyası altında olan ərazidə "naviqasiya və hava məkanı" azadlığı bəhanəsi ilə atılan və suverenliyinə və təhlükəsizliyinə təsir edən hər hansı bir hərəkət qəti şəkildə qarşılanacaq və həll ediləcək.
Global Times qəzeti əlavə olaraq qeyd etdi ki, Çin Mərkəzi Televiziyası (CCTV) şənbə günü ABŞ-ın Havay adalarında ötən həftənin çərşənbə axşamından cümə axşamına qədər keçirilən görüşün nəticələrini dərc edib.
Buna görə də, tərəflərin "2025-ci il Çin-ABŞ Hərbi Dəniz Məsləhət Sazişinin İşçi Qrupu və İllik Konfransı"nın (MMCA) ikinci iclasında hesabatında əsasən dəniz və hava təhlükəsizliyinin mövcud vəziyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb və iki ölkənin dəniz və hava qüvvələri arasında müntəzəm görüşlər müzakirə edilib.
