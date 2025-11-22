Sionist qəzeti: İsrailin təhlükəsizlik orqanı çökür

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İsrailin "Ma'ariv" qəzeti hərbi analitik Avi Aşkenazinin təhlilini açıqlayıb.
Təhlildə vurğulanır ki, İsrail təhlükəli şəkildə vəziyyətə nəzarəti itirir və sərhəddən silah qaçaqmalçılığı 7 oktyabr şokundan sonra təhlükəsizlik orqanının zəifliyinin və daxili çöküşünün birbaşa göstəricisidir.
"Ma'ariv"in hesabatına görə, hərbi analitik Avi Aşkenazi deyir ki, İsrailin təhlükəsizlik orqanı tədricən çöküş yaşayır və bu, əmrləri yerinə yetirməməkdə, gizlilik və yalan mədəniyyətinin yayılmasında və peşəkar qüvvələrin geri çəkilməsində özünü göstərir. Bu vəziyyət mütəxəssislərin təcrübəsiz qüvvələrlə əvəz olunmasına və ordunun artan çətinliklərlə üzləşmə qabiliyyətinin azalmasına səbəb olub.
O iddia edir ki, İsrail ən son model təyyarələri, gəmiləri və texnoloji imkanları əldə edə bilsə də, peşəkar dəyərlərə və prinsiplərə sadiq ixtisaslı işçi qüvvəsi olmadan hərbi üstünlüyünü qoruyub saxlaya bilməyəcək.
Aşkenazi həmçinin xəbərdarlıq edib ki, silah qaçaqmalçılığı "İsraili silahlarla doldurmaqla yanaşı, həm də ordu və polisin bu silahların cinayətkar dəstələrin əlinə keçməməsi ilə bağlı yalanını üzə çıxarır".
O, bu silahların bəzilərinin sonradan İsrailə qarşı istifadə edilə biləcəyini vurğulayıb. O, sübut kimi 7 oktyabr hadisələrini göstərib və onun sözlərinə görə, "sandal geyinmiş döyüşçülər" sərhədlər daxilində bütün bir hərbi hissəni məğlub etməyi bacarıblar.
Hərbi analitikin sözlərinə görə, İsrailin müxtəlif yerləri xaos içində olarkən, şimallılar cinayətkar dəstələrə pul ödəyir, bədəvilər yolları nəzarətdə saxlayır və məskunlaşanlar geri dönüşü olmayan bir nöqtəyə çatan terrorizmlə məşğuldurlar.
