Qəzzada yəhudilər tərəfindən şəhid edilən və yaralananların yeni statistikası

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şəhab Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Qəzza zolağındakı Fələstin Səhiyyə Nazirliyi 7 oktyabr 2023-cü ildən bəri qeyri-leqal İsrail ordusunun Qəzza zolağına hücumlarında şəhid və yaralıların son statistikasını açıqlayan bir açıqlama yayıb.
Nazirliyin məlumatına görə, 7 oktyabr 2023-cü ildən bəri işğalçı İsrail rejim ordusunun Qəzza zolağına hücumları nəticəsində 69.179 nəfər şəhid olub. Yaralananların ümumi sayı isə 170.693 nəfərə çatıb.
11 oktyabr 2025-ci ildə atəşkəs elan ediləndən bəri 242 nəfər şəhid olub, 622 nəfər yaralanıb. Həmçinin, bu müddət ərzində dağıntılar altından 544 şəhidin cəsədi çıxarılıb.
