Qəzzada yəhudilər tərəfindən şəhid edilən və yaralananların yeni statistikası

11 noyabr 2025 - 16:10
Qəzzadakı Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, qanunsuz İsrail rejim ordusunun 7 oktyabr 2023-cü ildən bəri Qəzza zolağına hücumları nəticəsində 69.179 nəfər şəhid olub.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şəhab Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Qəzza zolağındakı Fələstin Səhiyyə Nazirliyi 7 oktyabr 2023-cü ildən bəri qeyri-leqal İsrail ordusunun Qəzza zolağına hücumlarında şəhid və yaralıların son statistikasını açıqlayan bir açıqlama yayıb.

Nazirliyin məlumatına görə, 7 oktyabr 2023-cü ildən bəri işğalçı İsrail rejim ordusunun Qəzza zolağına hücumları nəticəsində 69.179 nəfər şəhid olub. Yaralananların ümumi sayı isə 170.693 nəfərə çatıb.

11 oktyabr 2025-ci ildə atəşkəs elan ediləndən bəri 242 nəfər şəhid olub, 622 nəfər yaralanıb. Həmçinin, bu müddət ərzində dağıntılar altından 544 şəhidin cəsədi çıxarılıb.

