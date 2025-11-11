  1. Ana səhifə
Rusiya Zaporojyedə daha bir məntəqəni NATO işğalçılarından təmizlədi

11 noyabr 2025 - 16:22
Xəbər kodu: 1749331
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Rusiya Zaporojyedə daha bir məntəqəni NATO işğalçılarından təmizlədi

Rusiya Müdafiə Nazirliyi ölkənin silahlı qüvvələrinin Zaporojye bölgəsindəki Rıbnoye şəhərinin azad edilməsini başa çatdırdığını açıqladı.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: RİA Novosti xəbər agentliyinin məlumatına görə, Rusiya Müdafiə Nazirliyi bazar günü ölkənin hərbi qüvvələrinin irəliləməyə davam edərək Zaporojye bölgəsində daha bir şəhəri ələ keçirdiyini açıqladı.

Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirib: Şərq bölmələrinin qətiyyətli hərəkətləri nəticəsində Zaporojye bölgəsindəki Rıbnoye şəhəri azad edildi. Eləcə də Ukrayna hərbi-sənaye kompleksini dəstəkləyən enerji obyektləri hədəfə alınıb. Həmçinin, Ukrayna silahlı qüvvələrinin Xarkov bölgəsindən mühasirəni qırmaq məqsədi ilə etdiyi 6 hücum dəf edilib.”

