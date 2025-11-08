Azərbaycan hökumət rəsmisi: Bakı tam atəşkəs olmadan Qəzzaya qoşun göndərməyəcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Məlumatlı Azərbaycan hökuməti mənbəyi bildirib ki, Qəzzada tam atəşkəs əldə edilənə qədər Bakı Qəzzaya heç bir qoşun göndərməyəcək.
Bu, ABŞ-ın bu yaxınlarda BMT Təhlükəsizlik Şurasına "Qəzza üçün Beynəlxalq Sabitləşdirmə Qüvvələri" yaratmaq üçün qətnamə layihəsi təqdim etməsi və üzvlərinə planı təsdiqləmələri üçün təzyiq göstərməsi ilə əlaqədardır.
Azərbaycan Milli Məclisinin Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbəri cümə günü Reuters agentliyinə bildirib ki, qoşun göndərməklə bağlı hər hansı bir qərar ölkə parlamenti tərəfindən qəbul edilməli və təsdiqlənməlidir; lakin hələlik bu məsələ ilə bağlı heç bir qanun layihəsi alınmayıb.
Azərbaycanlı mənbə deyib: "Silahlı Qüvvələrimizi riskə atmaq istəmirik. Bu, yalnız hərbi hücumlar tamamilə dayandırıldığı təqdirdə baş verəcək."
Bu arada, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Reuters-in Cənubi Qafqaz ölkəsinin Qəzzaya qoşun göndərmək üçün qoyduğu şərtlərlə bağlı suallarını cavablandırmayıb.
