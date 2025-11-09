Amerikada Müsəlman Gecəsi / ABŞ-da Üç Şiə Eyni Zamanda Mer Seçkilərinin Qalibi Oldu

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Zəhran Məmdani çərşənbə axşamı keçirilən çoxsaylı seçkilərdə etnik azlıq qrupundan qalib gələn yeganə Müsəlman Şiə siyasətçi deyildi. Virciniya ştatında hind-amerikalı Müsəlman siyasətçi Qəzalə Haşimi, Minnesota ştatında somali-amerikalı siyasətçi Ömər Fateh, Miçiqan ştatında Abdullah Hamud və Mu Bizon çərşənbə axşamı seçki uğurlarını qeyd edən digər müsəlmanlar idilər.
Zəhran Məmdani və Qəzalə Haşimi çərşənbə axşamı tarixə düşdülər, Məmdani Nyu-Yorkun ilk Müsəlman Şiə meri, Qəzalə Haşimi isə Amerika tarixində ştat miqyasında vəzifəyə seçilən ilk Müsəlman qadın oldu.
Bu arada, Zəhran Məmdani ABŞ-da yeganə Şiə meri deyil. Ondan əvvəl Livan-Amerikalı Şiə siyasətçisi Abdullah Hamud Miçiqan ştatının Dirborn şəhərinin meri seçilmişdi və çərşənbə axşamı keçirilən seçkidə ikinci müddət üçün yenidən mer seçildi. Dirborn sakinlərinin təxminən 35 faizi Livan əsillidir, şəhər əhalisinin isə 55 faizi Qərbi Asiya və Şimali Afrika əsillidir. Çərşənbə axşamı Miçiqanda Livan Şiə siyasətçisi Mo Beyzun Dirborn Hayts şəhərinin meri seçildi və bununla da ABŞ-dakı Şiə merlərinin sayı üçə çatdı.
Minneapolisdə yaşayan Somali müsəlman siyasətçisi Ömər Fatih ikinci yeri tutdu, lakin mer seçkilərini Minneapolisin hazırkı meri Ceykob Frey ilə qarşılaşmaq üçün ikinci turda keçirməyi bacardı.
Mo Beyzun Miçiqan ştatının Dirborn Hayts şəhərinin meri seçilən digər bir livanlı Şiə idi. Mo Beyzun Dirborn Hayts şəhərinin keçmiş müsəlman və livanlı meri Bill Badzinin yerinə keçdi. Bill Badzi bu yaxınlarda Tramp administrasiyası tərəfindən Tunisdəki yeni ABŞ səfiri vəzifəsinə namizəd göstərildi.
İlk müsəlman qadın ştat miqyaslı vəzifəyə seçildi
Virciniyalı müəllim və universitet administratoru Qəzalə Haşimi qubernator müavinliyi uğrunda keçirilən seçkilərdə qalib gələrək tarixə düşdü və ştat miqyasında vəzifəyə seçilən ilk müsəlman və hind-amerikalı oldu.
Haşeminin siyasi karyerası 2019-cu ildə Virciniya Dövlət Senatına namizədliyini irəli sürərək Respublikaçı Qlenn Sturtevantı məğlub etməklə başladı. Haşeminin uğuru Virciniya Dövlət Senatının tərkibini Demokratların xeyrinə dəyişdi. Çərşənbə axşamı keçirilən seçkilər Haşeminin ilk rekord qələbəsi deyildi; 2019-cu ildəki qələbə həm də müsəlman qadının Virciniya Dövlət Senatına ilk seçkisi idi. 2023-cü ildə o, həmkarı Respublikaçı Con Ridi məğlub edərək yenidən seçildi.
Hindistanın cənubundakı Haydarabad şəhərində anadan olan Haşimi 1969-cu ildə körpə ikən ailəsi ilə ABŞ-a mühacirət etmiş və Ali təhsilli bir ailədəndir. O, Corciya Cənubi Universitetinin məzunudur və doktorluq dərəcəsini Emori Universitetindən alıb.
Haşimi 2020-ci ildə verdiyi müsahibədə Donald Trampın ilk müddətində müsəlmanlara qarşı rəftarın şahidi olduqdan sonra siyasətə qoşulmaq məcburiyyətində qaldığını bildirib.
“Miqrant icmalarından olan çoxlu insanımız var. Qaçqın ailələrimiz var. Bu ölkədə özlərinə yer tapmağa çalışan insanlarımız var. Və bu ritorika və ardınca gələn siyasətlər bölünmələrə səbəb oldu. Daha çox ictimaiyyət qarşısında görünməli və bu məsələlərə cavab verməli olduğumu hiss etdim." - deyə o bildirib.
Qəzalə Haşimi, Virciniya ştatının seçilmiş qubernator müavini
Müsəlmanların əksəriyyəti olan Miçiqanda iki Livan-Şiə mer
ABŞ-ın Miçiqan ştatı ABŞ-da ən böyük ərəb-amerikan və müsəlman əhalisinə ev sahibliyi edir. Dirborn, ABŞ-da əhalisinin əksəriyyəti müsəlman və ərəb-amerikan olan ilk şəhərdir. Şəhərdə artıq iki ildir ki, Şiə mer var və çərşənbə axşamı keçirilən seçkilərdə Dirborn seçiciləri onu ikinci bir müddətə yenidən mer seçdilər.
Hazırkı mer Abdullah Hamud çərşənbə axşamı gecəsi yenidən seçkilərdə böyük qələbə qazanaraq yerini qorudu. Dirbornda livanlı valideynlərin ailəsində anadan olan Hamud, səslərin 73 faizini toplayaraq rəqibi Naci Əl-Mədəhcini qabaqladı.
Təxminən doqquz ildir siyasətdə olan Hamud, 2022-ci ilin yanvar ayında Dirborn meri oldu və şəhərin tarixində ikinci ən gənc mer, eləcə də ilk müsəlman Şiə və ərəb-amerikan mer oldu.
Merliyə namizəd olmamışdan əvvəl Hamud 2017-ci ildə Miçiqan Nümayəndələr Palatasına seçildi. Respublikaçı namizəd Terrence Greene-ni məğlub etdi. O vaxtdan bəri o, ətraf mühit məsələlərinə, səhiyyə xidmətlərinə çıxışa və sosial ədalətə diqqət yetirir.
Abdullah Hamud, Dirborn, Miçiqan şəhərinin meri
Miçiqanın başqa bir şəhərində ərəb-amerikalı Şiə siyasətçi mer seçkilərində qalib gəldi. Mo Bizun Şura üzvü Dennis Malinovski-Maksvell-i səslərin 68 faizi ilə məğlub edərək Dirborn Haytsın meri oldu.
Bizun oktyabr ayından bəri Bill Badzey Tramp tərəfindən Tunis səfiri vəzifəsinə namizəd göstərildikdən sonra Dirborn Haytsın meri vəzifəsində çalışırdı.
Mo Bizun, Dirborn Haytsın meri, Miçiqan
Minneapolisi ikinci tura çıxaran somalili müsəlman
Minneapolisdə gənc somali-amerikalı siyasətçi Ömər Fatih çərşənbə axşamı keçirilən seçkilərdə qalib gəlməmiş ola bilər, lakin rəqibi səslərin çoxluğunu təmin edə bilmədikdən sonra yarışı ikinci tura keçirdi.
Minneapolisin Demokrat meri Ceykob Frey 41,7 faizlə liderlik edirdi, Fatih isə 10 faiz geridə qalırdı. Lakin qalib elan edilməsi üçün mütləq səs çoxluğu tələb olunur.
Assoşiyted Press-in məlumatına görə, Minnesota ştatında ən az səs toplayan namizədlər kənarlaşdırılır, ikinci və üçüncü yerlər isə qalan namizədlərə verilir. Bu proses bir namizəd kifayət qədər səs toplayana qədər təkrarlanır.
Minnesota ştatının Minneapolis şəhərindən merliyə namizəd Ömər Fatih
Çərşənbə axşamı gecəsi keçirilən nəticələrdən sonra Fatih bildirib: "Bu gecə çox gərgin bir yarış oldu. Və bu normaldır, çünki hər səs sayılır və yenidən bölüşdürülür."
Fatih Minnesota Senatında xidmət edən ilk Somalili və müsəlman şəxsdir. O, 2021-ci ildə ştat senatına seçilib.
Nyu-York şəhərinin seçilmiş meri Zəhran Mamdani kimi, Fatih də sosial demokratdır və onun siyasətinə varlılara və daha əlverişli mənzillərə daha yüksək vergilər daxildir. Həmin ilin iyul ayında Minnesota Demokrat-Fermer-Əmək Partiyası noyabr ayında Fatihi merliyə təsdiqlədi.
Somali-Amerikan Nümayəndəsi və Konqres üzvü İlhan Ömər Fatihin kampaniyasına kömək etmək üçün Minnesotaya səfər etdi.
Sizin rəyiniz