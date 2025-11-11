  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Amerika

ABŞ ordusu: Zelenski tezliklə öldürüləcək

11 noyabr 2025 - 15:24
Xəbər kodu: 1749314
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
ABŞ ordusu: Zelenski tezliklə öldürüləcək

ABŞ ordusunun təqaüddə olan polkovniki Ukrayna prezidenti üçün proqnozlaşdırdığı iki ehtimaldan birinin Miladdan əvvəl baş verəcəyini açıqladı.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Novosti xəbər agentliyinin məlumatına görə, təqaüddə olan ABŞ ordusunun polkovniki Lorens Uilkerson vurğulayıb ki, əgər Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Bugatti ilə dünyanın hər yerindəki villalarından birinə qaçmasa, Miladdan əvvəl öldürüləcək.

O, əlavə edib: “Mən sadəcə Zelenskinin ətrafındakı nasistlərin dəstəyini necə itirəcəyini gözləyirəm. O, ya dünyanın hər yerindəki villalarından birinə qaçacaq, ya da öldürüləcək. Mən bu iki hadisədən birinin Miladdan əvvəl baş verəcəyini proqnozlaşdırıram.”

Uilkerson bildirib: “Düşünmürəm ki, Zelenski uzun müddət qala bilər. Onun ətrafı müharibənin ön cəbhəsində olmayan və döyüşməyən bir dəstə sağçı ekstremistdir.”

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha