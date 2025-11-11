Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Novosti xəbər agentliyinin məlumatına görə, təqaüddə olan ABŞ ordusunun polkovniki Lorens Uilkerson vurğulayıb ki, əgər Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Bugatti ilə dünyanın hər yerindəki villalarından birinə qaçmasa, Miladdan əvvəl öldürüləcək.
O, əlavə edib: “Mən sadəcə Zelenskinin ətrafındakı nasistlərin dəstəyini necə itirəcəyini gözləyirəm. O, ya dünyanın hər yerindəki villalarından birinə qaçacaq, ya da öldürüləcək. Mən bu iki hadisədən birinin Miladdan əvvəl baş verəcəyini proqnozlaşdırıram.”
Uilkerson bildirib: “Düşünmürəm ki, Zelenski uzun müddət qala bilər. Onun ətrafı müharibənin ön cəbhəsində olmayan və döyüşməyən bir dəstə sağçı ekstremistdir.”
