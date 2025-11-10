ABŞ mediası: Taliban və Pakistan arasında gərginliyin artması ehtimalı var

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ-ın "Kabul Nav" veb saytı "Pakistanın Strateji Dərinlik Doktrinasının Sonu və ya Daha Təhlükəli Vəziyyətin Başlanğıcları" başlıqlı xəbərdə yazıb: “Pakistan və Taliban arasındakı münaqişə regionda əsas təhlükəsizlik narahatlığına çevrilib. Qarşıdurma başlayandan bəri Çin və Rusiya narahatlıqlarını ifadə edib və mübahisənin danışıqlar yolu ilə həll olunmasını tələb ediblər; Lakin üç raund danışıqlar heç bir əhəmiyyətli irəliləyiş əldə etməyib və tərəfləri davamlı nəticəyə yaxınlaşdırmayıb.”
Media orqanı son onilliklərdə Pakistanın Əfqanıstan Talibanına geniş dəstəyinə işarə edərək əlavə edib: “İslamabad Talibanın qələbəsini qeyd edərkən bəzi analitiklər iki tərəf arasında bal ayının bitəcəyini proqnozlaşdırıblar.”
Kabul Nav Əfqan Talibanı ilə Pakistan Talibanı arasındakı dərin ideoloji və etnik əlaqələri xatırladaraq yazıb: “Pakistan münasibətləri lazımınca qiymətləndirməyib, halbuki bu, Talibana Pakistan üçün görünməmiş bir təhlükəyə çevrilmək gücü verə bilərdi. İslamabadda az adam Talibanın təhlükəsiz sığınacaqlar və hətta Amerika silahlı qüvvələrinin üzvləri təmin etməklə Talibanı dəstəkləyəcəyini gözləyirdi. İki ölkə arasında Durand Xətti ilə bağlı mübahisə də gərginliyi artırdı. Pakistan Talibanın barışdırıcı yanaşma tətbiq edəcəyini gözləyirdi, lakin bu, son dörd ildə baş verməyib.”
Kabul Nav daha sonra yazıb: “Bəzi ekspertlər gərginliyin səthi olduğunu və gərginləşmə ehtimalının az olduğunu düşünürdülər, çünki bir çox Taliban liderinin Pakistanda ailəsi, biznesi və aktivləri var və İslamabadla qarşılaşmaq istəmirlər. Lakin digərləri “Təhrike-Taliban”ın Taliban-Pakistan münasibətlərinin mərkəzində qaldığına inanırlar. Onların görnüşünə görə, əgər Taliban “Təhrike-Taliban” qrupundan uzaqlaşa və ya onları Əfqanıstandan qova bilməsə hər iki tərəfin taleyini “Təhrike-Taliban” müəyyən edəcəkdir. Taliban indi iki təhlükəli yolda qalıb. “Təhrike-Taliban” ilə əlaqələri kəsmək, bu da Taliban sıralarında narazılığa və bölünməyə səbəb ola bilər. Münasibətləri “Təhrike-Taliban” ilə qorumaq isə Pakistanın təzyiqini gücləndirəcək və açıq münaqişə ehtimalını artıracaq.”
Kabul Nav yazıb:
Taliban-Pakistan böhranının dərhal həlli ehtimalı azdır.
Bu səbəbdən Pakistan Kabildəki Taliban rejimini zəiflətmədən və ya devirmədən Talibanı idarə edə və ya aradan qaldıra bilməz. İslamabadın isə Əfqanıstanda beynəlxalq hüquqa riayət edən və Taliban üzvlərinə və ya tərəfdarlarına Əfqanıstan ərazisindən Pakistana qarşı təlim bazası kimi istifadə etməyə icazə verməyən bir hökumətə ehtiyacı var. Sülh danışıqları dayanmağa davam etdikcə, gərginliyin yaxın aylarda daha da artması ehtimalı var.
Pakistan Taliban rəhbərliyini zəiflətmək və ya aradan qaldırmaq üçün hərbi gücdən istifadə etməyi düşünə bilər.
Taliban beynəlxalq səviyyədə tanınmadığı üçün Pakistanın çoxlu xarici təzyiqlə üzləşməsi ehtimalı azdır. Lakin İslamabad sadəcə Talibanın ideologiyasını aradan qaldıra bilməz.
Bu, Pakistanın uzun müddətdir arzuladığı proyektin sonu, yoxsa yeni bir mərhələnin başlanğıcı olduğu bəlli deyil; Lakin aydın olan odur ki, İslamabad indi yarım əsrə başa gələn strateji çöküşlə üzləşir.”
Amerikan mediası mövcud vəziyyəti uzunmüddətli qeyri-sabitlik dövrünün başlanğıcı və ya heç olmasa Pakistanın Əfqanıstandakı strateji dərinlik strategiyasının sonu kimi qiymətləndirib.
