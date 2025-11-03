İ.Bəqayi: Biz sionist rejimi ilə əsl regional müharibədəyik

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqayi 3 noyabr bazar ertəsi günü media nümayəndələrinin qatıldığı mətbuat konfransında diplomatik xidmətin dünya hadisələri ilə bağlı son mövqelərini ifadə etdi.
Diplomatik xidmətin sözçüsü İran xalqının yaddaşında ləyaqət və kimlik uğrunda mübarizənin simvolu kimi əbədiləşdirilmiş "13 aban" (4 noyabr - İran girov böhranı) mühüm gününü təbrik edərək bildirib: "Regionda və beynəlxalq səviyyədə inkişaflar dəyişkən və sürətlidir və regionumuz işğal və soyqırımın davam etməsi problemi ilə üzləşməyə davam edir. Nominal sülh müqaviləsindən bəri atəşkəs pozuntuları anlayışından istifadə edirik, amma reallıq budur ki, hələ də soyqırım və Qəzza xalqının məhv edilməsi ilə üzləşirik."
O, əlavə edib: "Atəşkəs elan ediləndən bəri 200-dən çox insan şəhid olub, 600 nəfər yaralanıb. Zəmanətçilərin məsuliyyəti ağırdır və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının davamlı hərəkətsizliyi İsrail rejiminin hərəkətsizliyinə səbəb olub. Dünən jurnalistlərin zorakılığa qarşı toxunulmazlığı günü idi və bu kontekstdə işğal olunmuş Fələstindəki cinayətlərə də diqqət yetirilir və bu dövrdə misli görünməmiş bir hadisə olan 270 jurnalist öldürülüb. Bu qırğın münaqişələr tarixində misli görünməmiş bir hadisədir və Qəzzada baş verənlərin müharibə deyil, soyqırım olduğunu göstərir."
Mətbuat konfransına davam edən Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü region ölkələri arasında əsas təhlükənin sionist rejimdən gəldiyinə şübhə olmadığını qeyd edərək vurğulayıb: "Əlbəttə ki, bu kontekstdə "təhdid" sözünün işlədilməsi belə o qədər də dəqiq deyil, çünki biz sionist rejimlə real regional müharibədəyik. Təhdid hələ həyata keçirilmədikdə məna kəsb edir, halbuki iki ildən çoxdur ki, işğal olunmuş Fələstində insanların vəhşicəsinə qətlə yetirilməsinə şahid oluruq; regiondakı bir neçə ölkəyə hücum, Livan və Suriyada davam edən işğal, eləcə də Qətər də daxil olmaqla digər ölkələrə qarşı təcavüzkar hərəkətlər bunun sübutudur."
