ABŞ-ın sabiq prezidenti Nyu-York meri seçkilərində müsəlman namizədə dəstəyini ifadə edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İQNA – Beynəlxalq Quran Agentliyinin verdiyi məlumata görə, ABŞ-ın sabiq prezidenti Barak Obama, Zöhran Məmdani ilə telefon danışığı zamanı onu dəstəklədiyini bildirib və 34 yaşlı bu namizəd seçkilərdə qalib gəldiyi təqdirdə, onun müşaviri olmağı təklif edib.
“Reuters”-in məlumatına görə, Barak Obama şənbə günü Nyu-York meri vəzifəsinə namizəd olan müsəlman siyasətçi Zöhran Məmdani ilə əlaqə saxlayaraq, qalib gələcəyi halda ona məsləhətçi kimi dəstək verəcəyini bildirib. Son aylarda Məmdani Trampın sərt hücumlarının hədəfinə çevrilib.
Obama həmçinin gələn həftə keçiriləcək seçkilər ərəfəsində bir seçki mitinqində iştirak edib və demokrat seçiciləri “Trampın qanunsuzluq və məsuliyyətsizliyinə” qarşı dayanmağa çağırıb.
O, Virciniya ştatının Norfolk şəhərində yerləşən Old Dominion Universitetində çıxışı zamanı deyib:
“Gəlin açıq danışaq — ölkəmiz və siyasətimiz hazırda çox qaranlıq vəziyyətdədir. Haradan başlamaq lazım olduğunu bilmək çətindir, çünki bu Ağ Ev hər gün xalqı yeni bir qanunsuzluq, məsuliyyətsizlik, pislik və dəli bir davranış dalğası ilə üz-üzə qoyur.”
Obama həmçinin Trampın “utancverici tarif siyasəti”ni və ABŞ şəhərlərində Milli Qvardiya qüvvələrinin yerləşdirilməsini sərt şəkildə tənqid edib.
Xatırladaq ki, Nyu-York meri seçkilərində Zöhran Məmdaninin sürətli yüksəlişi onu ABŞ-da milli simaya çevirib; bir tərəfdən bir çox amerikalı müsəlmanlar üçün qürur mənbəyinə, digər tərəfdən isə sağçı siyasi dairələrin hücum hədəfinə çevrilib.
Zöhran Məmdani siyasətçi, ictimai fəal və Nyu-York ştatının qanunverici məclisinin üzvüdür. O, Uqandanın paytaxtı Kampalada anadan olub və yeddi yaşında ailəsi ilə birlikdə Nyu-Yorka köçüb.
Təhsilini Nyu-Yorkdakı dövlət məktəblərində alıb, sonra Branks Elm Liseyini bitirib. Məmdani Bowdoin Kollecində Afrika Araşdırmaları üzrə bakalavr dərəcəsi alıb və 2018-ci ildə ABŞ vətəndaşı olub.
Universitet illərində o, “Fələstin üçün Ədalət” (Students for Justice in Palestine) adlı tələbə hərəkatının təsisçilərindən biri olub və milli səviyyədə tərəqqipərvər təşkilatlarla səhiyyə xidmətlərinin genişləndirilməsi və seçkilərdə iştirak təşviqi sahəsində fəaliyyət göstərib.
