Nigeriya Xarici İşlər Nazirliyi Donald Trampın təhdidlərinə cavab verdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə, Nigeriya hökuməti ABŞ Prezidenti Donald Trampın son təhdidlərinə cavab olaraq ekstremizmlə mübarizə səylərini davam etdirəcəyini açıqlayıb.
Bu açıqlamalar Donald Trampın Nigeriyanı xristianlara qarşı təhdidlər törətməkdə günahlandırmasından və bu bəhanə ilə ölkəni xüsusi nəzarət siyahısına salmasından sonra verilib.
Nigeriya Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı bəyanat yayıb: Nigeriya Federal Hökuməti irqindən, etiqadından və dinindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşları müdafiə etməyə davam edəcək.
Bəyanatda əlavə edilib ki, Nigeriya beynəlxalq nizamın nizamnamələrinə uyğun olaraq inanca, tolerantlığa, müxtəlifliyə və inklüzivliyə hörmət edən dini bir ölkədir.
Tramp cümə günü Afrikanın ən böyük neft istehsalçısı və ən çox əhalisi olan Nigeriyanı Çin, Myanma, Şimali Koreya, Rusiya və Pakistanla birlikdə dini azadlığı pozan "xüsusi narahatlıq doğuran ölkələr" siyahısına əlavə etdiyini açıqlayıb.
Tramp əvvəllər ilk müddətində Nigeriyanı siyahıya əlavə etmişdi, lakin onun Demokrat varisi Co Bayden 2021-ci ildə siyahını çıxarmışdı.
Tramp sosial mediada paylaşdığı bir paylaşımda yazıb: "Nigeriyada xristianlıq mövcudluq təhlükəsi ilə üzləşir. Minlərlə xristian öldürülür və bu qətllərə görə radikal islamçılar məsuliyyət daşıyır".
Nigeriyada xristianlar, müsəlmanlar və digər ənənəvi dinlər də daxil olmaqla 200-dən çox etnik qrup yaşayır.
Xatırladaq ki, Nigeriyada uzun müddətdir ki, xüsusilə şiələrə qarşı geniş yayılmış zorakılıqlar baş verir və bu zorakılıq ardıcıl ABŞ administrasiyaları tərəfindən müqavimət göstərilməyib.
