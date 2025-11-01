Fələstinlilərin əksəriyyəti müqavimətin tərki-silah edilməsinə qarşıdır və müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasına qəti inanmır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Tramp planı ilə bağlı yeni bir sorğunun nəticələri göstərir ki, fələstinlilərin əksəriyyəti müharibənin qarşısının alınması üçün şərt kimi olsa belə, müqavimət qruplarının istənilən formada tərki-silah edilmələrinə qarşı çıxır, eyni zamanda Trampın sülh planının müstəqil Fələstin dövləti yaratmaq qabiliyyətinə son dərəcə pessimist və inamsız yanaşırlar.
Hesabatda Qərbi Şəriyə və Qəzza Zolağında Donald Trampın atəşkəs və hərbi əməliyyatların dayandırılması planına reaksiyaların fərqli olduğu, Qəzzalıların planı Qərbi Şəriyə sakinlərindən daha çox dəstəklədiyi aşkar edilib.
Respondentlərin əksəriyyəti HƏMAS-ın plana verdiyi cavabı dəstəkləyir, lakin onun tərki-silah edilməsini qəti şəkildə qəbul etmir və əksəriyyət planın müharibəyə son qoyacağına və ya müstəqil Fələstin dövlətinin qurulmasına gətirib çıxaracağına şübhə ilə yanaşır.
Sorğuda iştirak edənlərin sayı 1270 nəfər olub, o cümlədən Qərb Sahilində (83 yaşayış məntəqəsində) 830 müsahibə verən və Qəzza zolağında (44 ərazidə) 440 müsahibə verən, səhv ehtimalı isə 3,5 faiz təşkil edib.
Sorğu Qərbi Şəriyə və Qəzza Zolağında 22-25 oktyabr 2025-ci il tarixləri arasında şəxsən, virtual və ya telefonla aparılıb.
