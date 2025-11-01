Kaşan Dünyanın Yaradıcı Şəhərlərinə qoşulub

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Dünya Şəhərləri Günü ilə eyni vaxtda, Səmərqənddə keçirilən 43-cü YUNESKO Baş Konfransında, YUNESKO-nun İrandakı Milli Komissiyasının baş katibi Həsən Fərtusi tərəfindən YUNESKO Milli Komissiyasının rəhbəri, Elm, Tədqiqat və Texnologiya naziri Hüseyn Simayinin iştirakı ilə Kaşanın "Memarlıq Sahəsində Yaradıcı Şəhər" kimi üzvlüyünə təsdiq elan edildi.
Kaşanın "Memarlıq Sahəsində Yaradıcı Şəhər" kimi üzvlüyünə təsdiq elan edilməsi, davamlı mədəni inkişaf və İran-İslam memarlığı yolunda dönüş nöqtəsi olan bir hadisədir.
Memarlıq sahəsində Kaşan, Roma, Paris və Barselona kimi şəhərlərlə yanaşı, davamlı memarlığın və əsl sivilizasiya irsinin görkəmli nümunələrindən biri kimi tanınıb.
Davamlı şəhər inkişafında yaradıcılığın rolunu gücləndirmək məqsədi ilə YUNESKO-nun Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsi, memarlıq və sənətkarlıqdan ədəbiyyata, musiqiyə və qidaya qədər müxtəlif sahələrdə dünyanın 300-dən çox şəhərini bir araya gətirir.
