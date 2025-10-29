İranın Asiyada ilk qadın boks medalı Fars əyalətindən olan boksçuya nəsib oldu

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Fars Boks Şurasının rəhbəri dedi: Bu əyalətdən olan Fatimə Rəsteqar, Bəhreyndə keçirilən Asiya Gənclər Oyunlarında bürünc medal qazanaraq, İran qadın boksu tarixində beynəlxalq yarışlarda ilk medalçı kimi adını qeyd etdi.
Məhəmmədrza Mahmudi çərşənbə günü İRNA müxbirinə verdiyi müsahibədə dedi: Rəsteqar 80 kiloqram çəki dərəcəsində yarımfinala layiqincə yüksəldi və yalnız güclü qazax boksçusu Elnurə Kanqirtə məğlub olaraq bürünc medal qazandı.
O əlavə etdi: Bu medal, minimal resurslar və maksimum motivasiya ilə qadın boksu sahəsində Şiraz və İranın adlarını ucalda bilən bir iranlı qızın səylərinin və qətiyyətinin nəticəsidir.
