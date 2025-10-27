1990-cı illərdə Bakıda İran Milli Bankının açılış mərasimindən nadir kadrlar \ H. Əliyev İrandan aldığı kreditləri qaytardımı \ Videoarxiv
27 oktyabr 2025 - 18:55
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: 1990-cı illərdə Bakı, Türkiyə də daxil olmaqla bütün dünya dövlətləri tərəfindən təcrid olunduğu bir vaxtda, İran İslam respublikası qardaş Azərbaycan Xalqının və yenicə qurulmuş dövlətinin yardımına tələsdi. Hətta İran Milli Bankının açılış mərasimini də təşkil etdi. Mərasimdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev və İran Prezidenti Əli Əkbər Rəfsəncani iştirak etdilər. İlk kredit də məhz H. Əliyevə verildi.
