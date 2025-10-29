  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Önəmli xəbərlər

İrəvani: ABŞ sanksiyaları və Kubaya tətbiq edilən blokada dərhal və qeyd-şərtsiz ləğv edilməlidir

29 oktyabr 2025 - 18:41
Xəbər kodu: 1744374
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
İrəvani: ABŞ sanksiyaları və Kubaya tətbiq edilən blokada dərhal və qeyd-şərtsiz ləğv edilməlidir

Onun sözlərinə görə, bu tədbirlərin dayandırılması yalnız Kuba xalqı üçün zəruri bir rahatlıq gətirməyəcək, eyni zamanda dünyaya açıq və qəti bir mesaj göndərəcək – yəni məcburiyyət, hegemonluq və iqtisadi zülm dövrü sona çatmalıdır.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, İran İslam Respublikasının BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani ABŞ-ın Kubaya qarşı sanksiyalarının sona çatdırılması məsələsinə münasibət bildirib.

Cənab Əmir Səid İrəvani bu barədə vurğulayıb: Bu ölkəyə tətbiq olunan blokada dərhal və heç bir qeyd-şərt olmadan ləğv edilməlidir.

Onun sözlərinə görə, bu tədbirlərin dayandırılması yalnız Kuba xalqı üçün zəruri bir rahatlıq gətirməyəcək, eyni zamanda dünyaya açıq və qəti bir mesaj göndərəcək – yəni məcburiyyət, hegemonluq və iqtisadi zülm dövrü sona çatmalıdır.

İrəvani əlavə edib: Artıq altmış ildən çoxdur “demokratiyanın təşviqi” bəhanəsi ilə Kubaya qarşı tətbiq edilən birtərəfli və qeyri-insani sanksiyalar və blokada, müstəqil və suveren bir ölkəyə qarşı həyata keçirilən açıq zorakı tədbirlərin nümunəsidir və bu, Kuba xalqının hüquq və rifahını sistematik şəkildə zəiflədib.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha