İran BRICS Mükafatına milli şairlərin adının verilməsini təklif edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Cakartada keçirilən BRICS Ədəbi Mükafatı 2025 tədbirində innovativ bir təklif təqdim edən İran, ədəbiyyatla mədəni diplomatiya arasındakı əlaqənin vacibliyini vurğuladı və üzv ölkələrin milli şairlərinin adını daşıyan illik mükafatın verilməsini istədi.
Bu təklifi İran şairi və yazıçısı, İranda BRICS Ədəbi Şəbəkəsinin milli koordinatoru Həmid Nəzərxah Əlisərayi son siyahının açıqlanması zamanı irəli sürdü.
O vurğuladı: “BRICS Ədəbi Mükafatı mədəni, insani və yerli dəyərlərə yönəlmiş ilk beynəlxalq mükafatdır və onun qiymətləndirilməsi siyasətdən tamamilə müstəqildir. Təklifimiz budur ki, bu mükafat hər il üzv ölkələrin milli şairlərindən birinin adına keçirilsin; İran üçün bu, Hafiz, Sədi və ya Rumi kimi ədəbi dahiləri xatırlada bilər.”
O, həmçinin əlavə etdi: “Seçilmiş müəlliflərin əsərlərinin üzv ölkələrin rəsmi dillərinə tərcüməsi xalqlar arasında mədəni yaxınlaşmanın və ədəbi dialoqun genişləndirilməsində mühüm addımdır.”
Mərasimdə BRICS Ədəbi Mükafatının 2025-ci il üçün yekun siyahısı açıqlandı və İranlı yazıçı Mənsur Əlimuradi BRICS üzv ölkələrindən seçilmiş 10 yazıçı arasında İranın nümayəndəsi kimi təqdim edildi. Digər namizədlər Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin, Cənubi Afrika, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Efiopiya, İndoneziya və Misirdəndir.
Sizin rəyiniz