BMT Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyalarının geri qaytarılması İran-Rusiya yaxınlaşmasını dərinləşdirir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Atlantik Şurasının beyin mərkəzi “Snapback İran-Rusiya yaxınlaşmasını dərinləşdirir” adlı hesabatda yazıb: İran və Qərb arasındakı nüvə gərginliyi sentyabr ayında Tehrana qarşı 2015-ci ildən əvvəlki BMT sanksiyalarının bərpası ilə əhəmiyyətli dərəcədə güclənib. Bu inkişaf üç Avropa ölkəsinin - Fransa, Almaniya və Birləşmiş Krallığın bir ay əvvəl Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planı (JCPOA) çərçivəsində “sanksiyaların avtomatik qaytarılması” (Snapback) mexanizmini aktivləşdirməkdəki hərəkətlərindən sonra baş verib.
Nəticədə, bu sanksiyaların yenidən tətbiqini qanunsuz hesab edən İranın Rusiya ilə tərəfdaşlığının daha da güclənməsi ehtimalı var. Bunun, Tramp administrasiyasının 2018-ci ilin may ayında JCPOA-dan çıxmasından sonra başlayan Tehranın Şərqə strateji dönüşünü sürətləndirəcəyi gözlənilir.
Uzun müddətdir davam edən etimadsızlığa baxmayaraq, İran və Rusiya olduqca praqmatik aktyorlardır. Qərb təcrid siyasətini davam etdirdiyi müddətcə, Tehran və Moskva arasında iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşməsi məntiqi nəticə olardı. ABŞ-ın təsirinə qarşı çıxmaqda maraqları bölüşən İran və Rusiya ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığını genişləndirmək ərəfəsindədirlər.
Sizin rəyiniz