İranlı idmançı qız avarçəkmə üzrə Asiya çempionatının qızıl medalını qazanıb

20 oktyabr 2025 - 14:52
Xəbər kodu: 1740690
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Ötən gün İran komandası bir qızıl və iki bürünc medal qazanıb.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fatimə Mücəlləl avarçəkmə üzrə Asiya çempionatında ölkəmizə ikinci qızıl medalı qazandırıb.

Oktyabrın 13-də Vyetnamın Hayfonq şəhərində avarçəkmə üzrə Asiya çempionatı başlayıb və millimiz oktyabrın 14-də rəqibləri ilə mübarizəyə başlayıb.

Bu gün (bazar günü) Asiya çempionatında Fatimə Mücəlləl 8:31.11 rekordu müəyyən edərək, qadınların tək ağır çəkidə finalda İran komandasına qızıl medal qazandırıb.

