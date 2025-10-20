İranlı idmançı qız avarçəkmə üzrə Asiya çempionatının qızıl medalını qazanıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fatimə Mücəlləl avarçəkmə üzrə Asiya çempionatında ölkəmizə ikinci qızıl medalı qazandırıb.
Oktyabrın 13-də Vyetnamın Hayfonq şəhərində avarçəkmə üzrə Asiya çempionatı başlayıb və millimiz oktyabrın 14-də rəqibləri ilə mübarizəyə başlayıb.
Bu gün (bazar günü) Asiya çempionatında Fatimə Mücəlləl 8:31.11 rekordu müəyyən edərək, qadınların tək ağır çəkidə finalda İran komandasına qızıl medal qazandırıb.
Ötən gün İran komandası bir qızıl və iki bürünc medal qazanıb.
